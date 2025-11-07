Головна Країна Політика
Зеленський розкрив нову хитрість Лукашенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський розкрив нову хитрість Лукашенка
Зеленський зробив заяву про Лукашенка
фото: скриншот з відео

Глава України нагадав, що саме Лукашенко на початку повномасштабної війни допустив наступ російських військ зі своєї території

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поводиться надто балакуче й намагається втрутитися в мирний процес між Україною, США та європейськими країнами. Про це глава держави зауважив на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

За словами Зеленського, Україні не потрібна така «доброта» з боку самопроголошеного президента.

Глава України нагадав, що саме Лукашенко на початку повномасштабної війни допустив наступ російських військ зі своєї території, тому категорично виступає проти проведення будь-яких мирних переговорів за участю Білорусі. Під час згадки про Лукашенка Зеленський висловився особливо різко.

Раніше очільник білоруського КДБ, генерал-лейтенант Іван Тертель, який перебуває під контролем самопроголошеного президента Лукашенка заявив, що його відомство прагне «налагодити контакти з Україною з метою сприяння врегулюванню війни з Росією». За його словами, зустрічі з українськими посадовцями є критично важливими для «досягнення консенсусу в нинішній напруженій ситуації».

До слова, нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у гальмуванні мирної угоди і заявив, що Україна може зникнути як держава.

Теги: переговори Олександр Лукашенко Володимир Зеленський

