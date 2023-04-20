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Зеленський сьогодні виступить перед конгресом ще однієї країни – Reuters

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський сьогодні виступить перед конгресом ще однієї країни – Reuters
Володимир Зеленський виступить перед Конгресом Мексики
фото: Офіс президента України

Виступ має початися приблизно опівдні в четвер

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, виступить перед Конгресом Мексики через відеозв'язок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані мексиканські джерела.

За інформацією цих джерел, виступ має початися приблизно опівдні в четвер. Звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.

Зазначається, що президент Німеччини та посол США в Мексиці раніше намагалися переконати мексиканський уряд стати на бік України в боротьбі з Росією. Спроби вплинути на громадську думку в Мексиці щодо війни в Україні призвели до деяких помітних конфліктів у Конгресі.

Нагадаємо, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор виступав проти російського вторгнення в Україну, хоча до того намагався зберігати нейтралітет у війні та відмовився вводити санкції проти Росії. Водночас час його уряд підтримав голосування ООН, що закликає Росію вивести свої війська з України.

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Теги: Володимир Зеленський Мексика президент

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