Зеленський сьогодні виступить перед конгресом ще однієї країни – Reuters

Виступ має початися приблизно опівдні в четвер

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, виступить перед Конгресом Мексики через відеозв'язок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані мексиканські джерела.

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За інформацією цих джерел, виступ має початися приблизно опівдні в четвер. Звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.

Зазначається, що президент Німеччини та посол США в Мексиці раніше намагалися переконати мексиканський уряд стати на бік України в боротьбі з Росією. Спроби вплинути на громадську думку в Мексиці щодо війни в Україні призвели до деяких помітних конфліктів у Конгресі.

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Нагадаємо, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор виступав проти російського вторгнення в Україну, хоча до того намагався зберігати нейтралітет у війні та відмовився вводити санкції проти Росії. Водночас час його уряд підтримав голосування ООН, що закликає Росію вивести свої війська з України.