Безпека та відбудова. Зеленський вірить в підписання угод зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: Getty Images

Глава держави: «Я вважаю, що ми з Америкою розробимо дієві гарантії безпеки і зможемо підписати»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підпише угоди зі Сполученими Штатами про відбудову, економічне відновлення та гарантії безпеки для нашої держави. Відповідну заяву український лідер зробив під час пресконференції, де був присутній «Главком».

Глава держави каже, що українська сторона разом з американською розробить дієві гарантії безпеки. Зеленський вважає, що відповідну угоду буде підписано одночасно з усіма іншими.

«Я вважаю, що ми з Америкою розробимо дієві гарантії безпеки і зможемо підписати. І, я вважаю, що все одно це буде підписуватися одночасно – економіка, гарантії безпеки, це можуть бути паралельні процеси. Але їм потрібна рамкова угода, американці хочуть рамкову угоду, такий дипломатичний фундамент, тому що вони вважають, що в рамковій угоді є головні принципи закінчення війни», – пояснив він.

Президент каже, що економічна угода тільки розробляється. Він уточнив, що угода буде укладено не між Україною та РФ, а між нашою державою та США.

«У рамковій угоді також є економічний блок, який залежить від Європи, і тому ми сказали, що в рамковій угоді це повинно бути дуже узагальнено, тому що в нас з Європою є свої відносини, і будуть також свої домовленості. Наприклад, коли ми беремо заморожені російські активи. Як би в рамковій угоді це не було, ми вважаємо, що «рускі» зруйнували нашу країну, і це великі збитки, великі втрати, і відповідно – це справедливо, коли російські заморожені активи працюють на відновлення того, що Росія зруйнувала – і це тоді наші гроші. На сьогодні це наші гроші, ми хочемо їх забрати», – додав український лідер.

Зеленський наголосив, якщо Росія продовжуватиме війну проти України, то кошти, отримані з російських активів, йтимуть на посилення Сил оборони, зокрема зарплати військовим та озброєння.

«Якщо війна закінчиться, ми будемо використовувати ці гроші на відновлення України. Тобто це все окремі домовленості. З Америкою – побудувати фонд відновлення, можливо аналог плану Маршалла тощо. Там Європа також долучається. Але тут між нами і Росією немає ніяких перемовин. На сьогодні це між нами і Америкою. Але що між Америкою і Росією – мені невідомо. Я розумію, що вони спілкуються про майбутнє економічне співробітництво тощо. Ми ж всі сигнали чуємо. Тобто ми розуміємо, що щось відбувається, але я не знаю деталей їхньої дискусії», – каже глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України.

Глава держави розповів, що у перемовинах взяли участь міністр фінансів США Скот Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк. З української сторони: премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник кабінету президента України Офісу президента Олександр Бевз.

Зеленський зауважив, що фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Посадовці детально обговорили ключові питання для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні.

США переговори Володимир Зеленський

