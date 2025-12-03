Головна Світ Соціум
У Польщі змінено правила подання заяв на тимчасове проживання – деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Польщі змінено правила подання заяв на тимчасове проживання – деталі
Тимчасовий дозвіл діє протягом трьох років та не передбачає постійне проживання
фото: shutterstock.com

Заяву на отримання дозволу можна подати по закінченню терміну перебування на території Польщі

З 1 грудня 2025 у Польщі почали діяти нові правила подання заяв на отримання тимчасового дозволу на проживання. Нові впровадження також торкнуться інших процедур, які цього стосуються. Про це пише «Главком» із посиланням на Inpoland.net.pl.

Нову форму подачі заяв на отримання тимчасового дозволу на проживання впровадили, щоб упорядкування процедури подачі заяв та підвищити прозорості процесу. Про регламент нових правил йдеться у Розпорядженні Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 25 листопада 2025 року.

Яких змін чекати українцям під час подачі заяв на отримання тимчасового дозволу на проживання

На сайті Управління у справах іноземців Польщі опублікували, які документи та умови передбачає новий регламент подання заяви на тимчасовий дозвіл.

  • Зразок заяви про надання іноземцю дозволу на тимчасове проживання.
  • Кількість фотографій, доданих до заяви.
  • Детальні технічні вимоги до фотографій, що додаються до заявки.
  • Зразок штампа, що підтверджує подання заяви.
  • Спосіб зняття відбитків пальців з метою видачі посвідки на проживання.
  • Метод запису даних, внесених до карти проживання, та їх передачі для персоналізації карти проживання.

Що треба знати про тимчасовий дозвіл на проживання у Польщі?

Його можуть отримати іноземці, які планують перебувати у Польщі понад три місяці, не маючи для цього законних підстав. Тимчасовий дозвіл діє протягом трьох років та не передбачає постійне проживання. Заяву на отримання дозволу можна подати по закінченню терміну перебування на території Польщі.

Раніше «Главком» розповідав про роботу українців у Польщі та відносини із поляками. Чутки про те, що в Польщі спостерігається криза через українських біженців, неправдиві. Адже українці за роки повномасштабної війни встигли адаптуватися до нового соціального середовища. Це підтверджує дослідження, яке провели серед тисячі українців, які перебувають у Польщі.

