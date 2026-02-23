Путін вже розпочав Третю світову війну – Зеленський

Президент: «Зупинити Путіна сьогодні і не допустити окупації України – це перемога для всього світу»

За словами глави держави, Третя світова війна не переходить у повномасштабну фазу через те, що Україна запобігає цьому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити його можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави в інтервʼю BBC.

«У нас різні погляди щодо цього. Я вважаю, що Путін уже розпочав її (Третю світову війну – «Главком»). Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити», – зазначив Зеленський, відповідаючи на питання про ядерні погрози Путіна.

За словами глави держави, Росія хоче нав'язати світові інший спосіб життя й змінити вибір, який зробили люди – і Третя світова війна не переходить у широку, повномасштабну фазу через те, що Україна запобігає цьому завдяки спротиву.

Президент вкотре відкинув вимогу Росії про виведення українських військ з 20% Донецької області, а також із частин Херсонщини та Запоріжжя. Він назвав це не поступкою територією, а залишенням напризволяще сотень тисяч людей, які там живуть. Він переконаний, що такий відступ розколов би українське суспільство.

На запитання, чи задовольнить Путіна такий відступ, Зеленський відповів, що Путіну лише потрібна пауза. Президент сказав, що, за оцінками європейських партнерів, Росія може відновити сили за три-п'ять років, а за його власною оцінкою – за два роки, після чого захоче продовжити війну, і незрозуміло, «куди він піде далі».

Зеленський також заявив, що перемогою України є збереження її незалежності, а повернення всіх українських земель – це «перемога справедливості для всього світу». Повернення до кордонів 1991 року він назвав питанням часу, проте зазначив, що зараз це неможливо через брак зброї та загрозу масових втрат.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про підготовку дипломатичної ініціативи, яка може призвести до прямих переговорів між президентами України та Росії вже найближчим часом.

До слова, Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину.