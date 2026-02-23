Головна Країна Політика
search button user button menu button

Путін вже розпочав Третю світову війну – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Путін вже розпочав Третю світову війну – Зеленський
Президент: «Зупинити Путіна сьогодні і не допустити окупації України – це перемога для всього світу»
фото: Офіс президента

За словами глави держави, Третя світова війна не переходить у повномасштабну фазу через те, що Україна запобігає цьому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити його можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави в інтервʼю BBC.

«У нас різні погляди щодо цього. Я вважаю, що Путін уже розпочав її (Третю світову війну – «Главком»). Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити», – зазначив Зеленський, відповідаючи на питання про ядерні погрози Путіна.

За словами глави держави, Росія хоче нав'язати світові інший спосіб життя й змінити вибір, який зробили люди – і Третя світова війна не переходить у широку, повномасштабну фазу через те, що Україна запобігає цьому завдяки спротиву.

Президент вкотре відкинув вимогу Росії про виведення українських військ з 20% Донецької області, а також із частин Херсонщини та Запоріжжя. Він назвав це не поступкою територією, а залишенням напризволяще сотень тисяч людей, які там живуть. Він переконаний, що такий відступ розколов би українське суспільство.

На запитання, чи задовольнить Путіна такий відступ, Зеленський відповів, що Путіну лише потрібна пауза. Президент сказав, що, за оцінками європейських партнерів, Росія може відновити сили за три-п'ять років, а за його власною оцінкою – за два роки, після чого захоче продовжити війну, і незрозуміло, «куди він піде далі».

Зеленський також заявив, що перемогою України є збереження її незалежності, а повернення всіх українських земель – це «перемога справедливості для всього світу». Повернення до кордонів 1991 року він назвав питанням часу, проте зазначив, що зараз це неможливо через брак зброї та загрозу масових втрат.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про підготовку дипломатичної ініціативи, яка може призвести до прямих переговорів між президентами України та Росії вже найближчим часом.

До слова, Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину.

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кремлі заяву про «енергетичне перемир'я» не підтверджують, але і не спростовують
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?
30 сiчня, 10:55
Зеленський: Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює
Зеленський запросив Путіна до Києва
30 сiчня, 10:01
Глава держави наголосив, що Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися
Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією
2 лютого, 20:13
Зеленський оновив структуру плану оборони України
Зеленський оновив структуру плану оборони України
3 лютого, 14:24
Глава української делегації повідомив, що тристоронні переговори продовжаться найближчими тижнями
Переговори в Абу-Дабі: Умєров підбив підсумки зустрічей
5 лютого, 19:44
Потенційна зустріч президентів України та Росії може відбутись у Швейцарії
Переговори у Женеві. Делегації мають розглянути сценарій зустрічі Зеленського і Путіна
17 лютого, 23:44
Ключовим фактором стали заяви помічника Путіна, очільника російської делегації Володимира Мединського, які ускладнили подальший діалог
Axios: історичні байки Мединського завели переговори у глухий кут
18 лютого, 02:58
Виразна перспектива вступу України до ЄС може стимулювати українців погодитися на важкі територіальні компроміси
Референдум про мир. Соціологи вирахували, які умови задовільнять українців
20 лютого, 08:12
Білий дім заявив про значний прогрес на тристоронніх переговорах у Женеві
Білий дім заявив про значний прогрес на тристоронніх переговорах у Женеві
19 лютого, 00:23

Політика

Президент пояснив, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу
Президент пояснив, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу
Путін вже розпочав Третю світову війну – Зеленський
Путін вже розпочав Третю світову війну – Зеленський
Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції
Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції
Понад 30 тис. підприємців отримали державну допомогу на 303 млн грн
Понад 30 тис. підприємців отримали державну допомогу на 303 млн грн
Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден тіньового флоту РФ
Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден тіньового флоту РФ
Як повалити Зеленського? Втікач Азаров визнав безпомічність Кремля і дав пораду Путіну
Як повалити Зеленського? Втікач Азаров визнав безпомічність Кремля і дав пораду Путіну

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua