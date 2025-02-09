Головна Країна Політика
search button user button menu button

Радник Трампа зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радник Трампа зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки для України
Трамп збирається завершити війну РФ проти України, але гарантії безпеки на Європі, каже Волц
фото з відкритих джерел

Адміністрація Трампа прагне закінчити війну, але питання гарантій безпеки України має стати відповідальністю Європи

Наступного тижня США обговорюватимуть, як завершити війну Росії проти України. Однак, гарантії безпеки будуть покладені на Європу, зазначив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв’ю каналу NBC.

Радник анонсував, що «цього тижня держсекретар США, міністр оборони, віцепрезидент та спеціальний посланник Штатів у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні». Своєю чергою, «президент Сполучених Штатів готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони», наголосив Волц.

«Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони. Він (президент США Дональд Трамп, – ред.) сказав, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий впроваджувати податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом Сі, з прем’єр-міністром Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Запросімо всі сторони за стіл переговорів», – сказав радник президента США з нацбезпеки.

Волц не вдався у деталі, однак зазначив, що «Трамп готовий винести всі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні, включаючи майбутнє американської допомоги Україні».

«Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня», – заявив Волц.

Також він додав, що «новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях».

«І я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з погляду гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях», – резюмував Волц.

Раніше Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році

Напередодні Дональд Трамп заявив, що розмовляв по телефону з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

За повідомленням, в інтерв’ю на борту Air Force One у п’ятницю Трамп сказав, що «краще не казатиме» про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін «хоче, щоб люди перестали гинути» на полі бою.

Трамп також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.

Про те, коли відбулася можлива розмова Трампа і Путіна, не уточнюється. Ані Кремль, ані Білий дім про це не повідомляли і слова американського президента не уточнювали.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.

Читайте також:

Теги: економіка радник президент Дональд Трамп путін війна санкції податки міністр тарифи конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФСБ, очевидно, розраховує розширити контингент завербованих
Завербували – підірвали: Як ФСБ створює «живі бомби» з українців
7 лютого, 13:28
Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
13 сiчня, 22:35
Російські війська окупувати Янтарне, що на Донеччині
Росіяни окупували Янтарне на Донеччині – DeepState
15 сiчня, 03:14
Володимир Зеленський у Давосі
Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців – Зеленський
21 сiчня, 23:01
Головні новини ночі проти 27 січня
Попередні результати виборів у Білорусі, між США та Колумбією назріває конфлікт: головне за ніч
27 сiчня, 05:58
Путін і Сі Цзіньпін поговорили по відеозв'язку
Сі Цзіньпін вкотре поговорив із Путіним: деталі
21 сiчня, 12:14
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
27 сiчня, 10:43
Підозрюваний підполковник перебуває під вартою без можливості внесення застави
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
30 сiчня, 13:06
Деяким біженцям буде дозволено залишитися ще на рік, до березня 2026 року
Нідерланди мають намір дозволити довгострокове перебування українцям, але за певних умов
2 лютого, 23:43

Політика

Радник Трампа зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки для України
Радник Трампа зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки для України
Зеленський відповів, чи зможе Україна повернути окуповані Крим та Донбас
Зеленський відповів, чи зможе Україна повернути окуповані Крим та Донбас
Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор
Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор
Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» пояснила, як треба долучати українців, що виїхали
Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» пояснила, як треба долучати українців, що виїхали
Зеленський розповів про контакти з командою Трампа
Зеленський розповів про контакти з командою Трампа
Залужний розповів про найбільше досягнення за рік
Залужний розповів про найбільше досягнення за рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
20K
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
12K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору
9102
Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
8351
«Я не членкиня, я член». Конфуз на фіналі Нацвідбору-2025

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua