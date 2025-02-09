Радник Трампа зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки для України

Трамп збирається завершити війну РФ проти України, але гарантії безпеки на Європі, каже Волц

Адміністрація Трампа прагне закінчити війну, але питання гарантій безпеки України має стати відповідальністю Європи

Наступного тижня США обговорюватимуть, як завершити війну Росії проти України. Однак, гарантії безпеки будуть покладені на Європу, зазначив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв’ю каналу NBC.

Радник анонсував, що «цього тижня держсекретар США, міністр оборони, віцепрезидент та спеціальний посланник Штатів у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні». Своєю чергою, «президент Сполучених Штатів готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони», наголосив Волц.

«Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони. Він (президент США Дональд Трамп, – ред.) сказав, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий впроваджувати податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом Сі, з прем’єр-міністром Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Запросімо всі сторони за стіл переговорів», – сказав радник президента США з нацбезпеки.

Волц не вдався у деталі, однак зазначив, що «Трамп готовий винести всі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні, включаючи майбутнє американської допомоги Україні».

«Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня», – заявив Волц.

Також він додав, що «новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях».

«І я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з погляду гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях», – резюмував Волц.

Раніше Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що розмовляв по телефону з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

За повідомленням, в інтерв’ю на борту Air Force One у п’ятницю Трамп сказав, що «краще не казатиме» про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін «хоче, щоб люди перестали гинути» на полі бою.

Трамп також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.

Про те, коли відбулася можлива розмова Трампа і Путіна, не уточнюється. Ані Кремль, ані Білий дім про це не повідомляли і слова американського президента не уточнювали.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.