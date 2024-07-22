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Журнал Time показав обкладинку на честь виходу Байдена з президентських перегонів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Журнал Time показав обкладинку на честь виходу Байдена з президентських перегонів
Нова обкладинка Time з'явилася після того, як нинішній очільник Білого дому оголосив про свій вихід із президентських перегонів
ілюстрація: Time

Американський щотижневик прикрасить Камала Гарріс, яка замінює Джо Байдена

Щотижневий американський журнал Time показав обкладинку нового випуску, на якій віцепрезидентка США Камала Гарріс замінює чинного президента Джо Байдена.

Нова обкладинка Time з'явилася після того, як нинішній очільник Білого дому оголосив про свій вихід із президентських перегонів.

Нова обкладинка журналу Time
Нова обкладинка журналу Time
ілюстрація: Time
Журнал Time показав обкладинку на честь виходу Байдена з президентських перегонів фото 1
ілюстрація: Time

Байден закликав підтримати Гарріс кандидатом від Демократичної партії на вибори у листопаді. Він хоче, щоб «демократи об'єдналися заради перемоги над Трампом».

Зі свого боку Гарріс зазначила, що для неї велика честь отримати підтримку від президента, тому вона «боротиметься за номінацію в кандидати та об'єднання Демократичної партії».

Нагадаємо, що Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

До слова, Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

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Теги: вибори у США Джозеф Байден журнал Камала Гарріс США

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