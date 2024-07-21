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Білий дім повідомив, як почувається хворий на Covid-19 Байден

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Білий дім повідомив, як почувається хворий на Covid-19 Байден
Попри хворобу, Байден продовжує виконувати свої президентські обов’язки
фото з відкритих джерел

Зазначається, що президент США усе ще відчуває слабкий кашель та хрипоту

Президент США Джо Байден поступово одужує від Covid-19, на який він нещодавно захворів. А втім, деякі симптоми хвороби все ще не зникають. Про це йдеться в листі особистого лікаря Байдена Кевіна О’Конера, який опублікували в Білому домі.

Зазначається, що президент США усе ще відчуває слабкий кашель та хрипоту. Байден продовжує приймати препарат Paxlovid.

«Пульс, артеріальний тиск, частота дихання та температура залишаються абсолютно нормальними. Насичення крові киснем продовжує залишатися відмінним за кімнатного повітря. Його легені залишаються чистими», – ідеться в листі.

Також вказується, що, попри хворобу, Байден продовжує виконувати свої президентські обов’язки.

Нагадаємо, 18 липня президент США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Після виявлення хвороби він самоізолювався у своєму будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер, відповідно до вказівок Центру контролю та профілактики захворювань США.

Для 81-річного лідера американської держави це не перший випадок коронавірусу. Востаннє позитивний тест на Covid-19 він отримував у 2022 році.

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Теги: президент повітря США Джозеф Байден здоров'я

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