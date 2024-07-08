Байден про свою участь у президентських перегонах: «Настав час покласти цьому край»

Раніше 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах

Байден надіслав демократам листа на тлі заяв щодо його можливого зняття з президентських перегонів

Президент Сполучеих Штатів Джо Байден заявив колегам-демократам, що він залишиться в президентських перегонах у 2024 році. Таким чином він намагається придушити внутрішньопартійний бунт проти його кампанії. Про це повідомляє Вloomberg.

Зазначається, що Байден надіслав демократам листа на тлі чуток щодо його можливої відставки.

«Я твердо вирішив залишитися в цих перегонах, пройти їх до кінця і перемогти Дональда Трампа. Питання про те, як рухатися далі, добре обговорюється вже понад тиждень. І настав час покласти цьому край»,– написав Байден у листі.

На вихідних деякі провідні демократи в Палаті представників у приватних розмовах заявили, що хочуть, аби 81-річний Байден пішов у відставку. У листі президента чітко дається зрозуміти, що він не піде тихо, надаючи демократам, стурбованим його кампанією, вибір між затяжною боротьбою за владу або об'єднанням навколо кандидата, який, на їхню думку, приведе їх до поразки.

Байден написав листа демократам щодо його участі у президентських перегонах фото: X/Джо Байден

Нагадаємо, у передвиборчих перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, утім низка демократів стурбовані його станом. Один із них заявив про «напружений тиждень у Вашингтоні».

Президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання».

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як повідомлялося, група зі 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.