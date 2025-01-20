Зіркова співачка на інавгурації Трампа виконала пісню America the Beautiful

America the Beautiful є однією з найулюбленіших серед американців

Зірка кантрі-музики Керрі Андервуд сьогодні, в день інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа у Капітолії виконала патріотичну американську пісню America the Beautiful, яка є однією з найулюбленіших серед американців.

🇺🇸🎙Зірка кантрі-музики Керрі Андервуд виконує «America the Beautiful» на церемонії інавгурації президента Трампа у Капітолії



📹Fox News pic.twitter.com/MHzsJb0QVf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом

Зауважимо, що Трамп вступає на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

Також зазначалося, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.