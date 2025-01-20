Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зіркова співачка на інавгурації Трампа виконала пісню America the Beautiful

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зіркова співачка на інавгурації Трампа виконала пісню America the Beautiful
Керрі Андервуд виконує пісню «America the Beautiful»
скриншот відео

America the Beautiful є однією з найулюбленіших серед американців

Зірка кантрі-музики Керрі Андервуд сьогодні, в день інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа у Капітолії виконала патріотичну американську пісню America the Beautiful, яка є однією з найулюбленіших серед американців. 

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом 

Зауважимо, що Трамп вступає на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

Також зазначалося, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп інавгурація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа
Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа
24 грудня, 2024, 20:54
Байден та Трамп у публічних промовах допустили чимало помилок
«Президент Путін» і не тільки: американські ЗМІ назвали політичні конфузи року
30 грудня, 2024, 06:02
Джиммі Картер прожив найдовше з усіх очільників США
Помер 39-й президент США Джиммі Картер
29 грудня, 2024, 23:29
Дослідження автівки, що вибухнула, продовжуються
Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: підозрюваний займався навчанням ЗСУ
3 сiчня, 07:28
«Це я був у центрі Києва, а не Путін». Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові
«Це я був у центрі Києва, а не Путін». Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові
14 сiчня, 00:09
Документ підписали глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян та держсекретар США Ентоні Блінкен
Вірменія та США підписали угоду про стратегічне партнерство
14 сiчня, 22:56
П'ять російських танкерів зупинилися біля китайських портів через санкції
Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США
14 сiчня, 09:36
Трамп реалізує свій план щодо купівлі нових територій для США
Трамп планує купити Гренландію: у Конгресі США з'явився законопроєкт
14 сiчня, 09:23
Президент США: «Моя дипломатія ніколи не припиняла своїх зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети»
Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
15 сiчня, 22:01

Політика

У Давосі стартує Всесвітній економічний форум: подробиці
У Давосі стартує Всесвітній економічний форум: подробиці
Хто привітав Трампа зі вступом на посаду президента США: перелік
Хто привітав Трампа зі вступом на посаду президента США: перелік
Зіркова співачка на інавгурації Трампа виконала пісню America the Beautiful
Зіркова співачка на інавгурації Трампа виконала пісню America the Beautiful
Сенатор-демократ прийшов на церемонію інавгурації Трампа в шортах
Сенатор-демократ прийшов на церемонію інавгурації Трампа в шортах
Ні слова про Україну. Трамп виголосив інавгураційну промову (відео)
Ні слова про Україну. Трамп виголосив інавгураційну промову (відео)
Байден помилував членів своєї родини в останні хвилини на посаді президента
Байден помилував членів своєї родини в останні хвилини на посаді президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
12K
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
7618
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6497
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
6327
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо

Новини

Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua