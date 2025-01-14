Вірменія та США підписали угоду про стратегічне партнерство

Мірзоян наголосив, що «засновані на спільних цінностях і взаємних інтересах» відносини двох країн значно розвинулися за останні роки

Сьогодні, 14 січня у Вашингтоні, глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян та держсекретар США Ентоні Блінкен підписали угоду про стратегічне партнерство. Про це повідомляє Armenpress.

Церемонія підписання документа відбулася у Вашингтоні у рамках зустрічі глави МЗС Вірменії та держсекретаря США. Блінкен заявив, що підписання документа є важливою віхою у відносинах між Вірменією та США.

«Ми створюємо Комісію зі стратегічного партнерства США-Вірменія. Вона дає нам можливість розширити співпрацю у різних галузях: економічні питання, безпека та оборона, демократія, правосуддя…», – зазначив держсекретар США

Мірзоян наголосив, що «засновані на спільних цінностях і взаємних інтересах» відносини двох країн значно розвинулися за останні роки. Він подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену та його команді за зусилля на цьому шляху для виведення співпраці між двома країнами на новий рівень.

«Документ стратегічного партнерства між Вірменією та США закладає міцну основу і робить нашу співпрацю більш амбітною. Він охоплює багато сфер, включаючи зміцнення економічних та енергетичних зв'язків, комунікації, поглиблення співробітництва у сфері оборони та безпеки, зміцнення демократичних інститутів, сприяння правосуддю та верховенству закону, розвиток інновацій та високих технологій, а також розширення контактів між людьми», – зазначив Арарат Мірзоян .

Зауважимо, що минулого року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова підвищити відносини зі Сполученими Штатами до рівня стратегічного партнерства.

Нагадаємо, що 9 січня вірменський уряд схвалив проєкт закону «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу».

«Законопроєкт про початок процесу членства Вірменії в ЄС був винесений на обговорення Національних Зборів як громадянська ініціатива, і тепер уряд повинен висловити свою позицію», – сказав міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

За словами чиновника, в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини. Тепер законопроєкт має схвалити вірменський парламент