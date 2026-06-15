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Міноборони Росії цинічно прокоментувало масований обстріл України та руйнування у Лаврі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Міноборони Росії цинічно прокоментувало масований обстріл України та руйнування у Лаврі
Наслідки ворожої атаки по Києву 15 червня 2026 року
фото: ДСНС Києва

Окупанти назвали підпал Успенського собору «ураженням військових об'єктів»

Російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях», інформує «Главком».

Російська сторона стверджує, що завдала масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного та морського базування, а також ударними дронами.

Окупанти назвали «відповіддю» і заявили, що цілили по:

  • Об'єктах оборонно-промислового комплексу у Києві, Харкові та Дніпрі.
  • Військових аеродромах Збройних Сил України.
  • Територіальних центрах комплектування.

У Міноборони РФ цинічно відзвітували, що «всі призначені об'єкти уражені», а «цілі удару досягнуті».

Міноборони Росії цинічно прокоментувало масований обстріл України та руйнування у Лаврі фото 1

Проте реальні наслідки російського терору вкотре спростовують заяви Кремля. Головним результатом «високоточної» атаки у столиці став прицільний удар по історичному центру міста, де було пошкоджено щонайменше п'ять об'єктів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та підпалено Степанівський приділ Успенського собору. Також через обстріли у містах є руйнування цивільної інфраструктури, виникли пожежі, зафіксовані загиблі та поранені серед мирного населення.

«Главком» писав, що цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

До слова, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані переконаний, що російський удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим. На його думку, ця атака є свідомою акцією відплати з боку Кремля.

Теги: росія лавра Києво-Печерська лавра Київ ракетна атака

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