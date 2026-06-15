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Україна вимагає міжнародної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Україна вимагає міжнародної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Ворог цієї ночі бив по Києво-Печерській Лаврі
фото: ДСНС Києва

За словами Сибіги, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії

Україна терміново запускає всі міжнародні механізми та процедури в рамках ЮНЕСКО через прицільний російський удар, який завдав значних руйнувань об'єктам Києво-Печерської лаври. Київ вимагає від світу негайних та жорстких дій у відповідь на державне варварство Росії. Про це у своєму Facebook повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

Очільник закордонного відомства наголосив, що цим нападом на головну християнську святиню України кремлівський диктатор Володимир Путін назавжди зафіксував свій статус одного з найжорстокіших руйнівників культури.

«Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили Іділ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною», – заявив Сибіга.

Україна вимагає міжнародної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі фото 1

Дипломат підкреслив, що українська сторона очікує на принципову і безкомпромісну позицію з боку світової спільноти та профільних інституцій.

«Ми терміново ініціюємо всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство. Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство», – резюмував міністр.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а умисне знищення чи пошкодження культурних цінностей під час війни є воєнним злочином згідно з Гаазькою конвенцією 1954 року.

«Главком» писав, що найсильнішого удару зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор. Російська ракета поцілила безпосередньо в Степанівський приділ храму, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Екстрені служби оперативно задіяли всі ресурси для ліквідації вогню та порятунку безцінних історичних артефактів. Очільник заповідника переконаний, що характер атаки повністю виключає випадковість. Росіяни цілеспрямовано намагалися знищити українську духовну спадщину у рік її великого ювілею.

До слова, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані переконаний, що російський удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим. На його думку, ця атака є свідомою акцією відплати з боку Кремля.

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Теги: Україна росія авіаудар Київщина Київ

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