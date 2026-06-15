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Іран назвав меморандум про взаєморозуміння з США своїм військовим досягненням

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран назвав меморандум про взаєморозуміння з США своїм військовим досягненням
Гарібабаді: Наші зобов’язання набудуть чинності з п’ятниці
фото: IRNA Türkçe

Заступник міністра закордонних справ Ірану з питань правових та міжнародних справ Казем Гарібабаді зазначив, що меморандум про взаєморозуміння є «не лише результатом дипломатичних зусиль»

Заступник міністра закордонних справ Ірану з питань правових та міжнародних справ заявив, що текст меморандуму про взаєморозуміння зі Сполученими Штатами остаточно узгоджено і буде офіційно підписаний у п'ятницю у Швейцарії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Текст меморандуму про взаєморозуміння остаточно узгоджено, і офіційне підписання Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння відбудеться у Швейцарії в п'ятницю», – заявив Казем Гарібабаді державним ЗМІ. «Наші зобов’язання набудуть чинності з п’ятниці», – наголосив Гарібабаді.

Чинності негайно набувають два питання:

  • остаточне та негайне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван;
  • зняття та припинення морської блокади, яку Сполучені Штати запровадили проти Ісламської Республіки Іран

Гарібабаді заявив, що меморандум про взаєморозуміння є «не лише результатом дипломатичних зусиль», а й тим, що він назвав «військовими досягненнями» Ірану.

Також Габбарді зауважив, що 60-денні переговори між Тегераном і Вашингтоном після підписання меморандуму про взаєморозуміння в п'ятницю залежатимуть від звільнення мільярдів доларів із заморожених іранських коштів та перших двох питань, які вже почнуть діяти зранку 15 червня.

«Вступ до 60-денних переговорів залежить від виконання США своїх зобов'язань», – сказав Гарібабаді, додавши, що як тільки Іран перевірить ці кроки, зокрема фінансові зобов'язання, переговори технічної робочої групи розпочнуться негайно.

Як відомо, президент Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном і про те, що США припинять свою морську блокаду країни, що стало найважливішою подією за місяці переговорів. 

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена. Вітаємо всіх!» – заявив Трамп у дописі на Truth Social.

Теги: США Іран

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