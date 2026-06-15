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Венс заявив, що буде присутній на підписанні угоди між Іраном та США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Венс заявив, що буде присутній на підписанні угоди між Іраном та США
Венс: Знадобиться трохи часу, щоб навчитися миру
фото: AP

Джей Ді Венс зауважив, що, можливо, на церемонію прибуде американський президент Дональд Трамп

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав угоду, досягнуту з Іраном, «важливим моментом для Сполучених Штатів Америки», хоча й зазначив, що ще є над чим працювати. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я не скажу, що завтра всі співатимуть «Кумбаю», – сказав Ванс в ефірі Fox News. – «Знадобиться трохи часу, щоб навчитися шляхів миру, але я справді думаю, що ми зробили дуже, дуже важливий крок».

Венс сказав, що угода побудована навколо того, що він назвав трьома основними елементами. Перше, це негайне відкриття Ормузької протоки та зняття морської блокади проти Ірану.

Він сказав, що другим елементом є гарантія того, що Іран ніколи не буде прагнути, придбавати чи купувати ядерну зброю. Третім елементом, за його словами, є дотримання умов.

«Це станеться, щоб було зрозуміло, лише якщо Іран виконає свою обіцянку», – сказав Ванс.

Також віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що планує бути присутнім на офіційній церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, хоча президент Дональд Трамп може бути присутнім і сам.

«Я думаю, що ми все ще з’ясовуємо логістику того, хто буде присутній на церемонії підписання», – сказав Ванс Fox News у короткому телевізійному телефонному інтерв’ю. – «Я, звичайно, планую бути там, але можливо, що там може бути і сам президент».

Крім того, віцепрезидент наголосив на позитивних економічних наслідках для споживачів США, які постраждали від високих цін на бензин протягом місяців.

«Гадаю, моє головне послання американському народу – це «дякую». Завдяки вашому терпінню, я думаю, ми вирішили проблему, яка мучила цю країну десятиліттями», – сказав він.

Він сказав, що Трамп «безумовно, дуже стурбований» високими цінами на газ, «але те, що ми зможемо зробити, це знизити вартість енергії не лише зараз, а й у довгостроковій перспективі».

Однак, CNN пише, навіть якщо Ормузька протока знову відкриється, серйозної шкоди світовій енергетичній системі вже завдано, і довоєнні ціни найближчим часом не повернуться.

Як відомо, президент Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном і про те, що США припинять свою морську блокаду країни, що стало найважливішою подією за місяці переговорів. 

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена. Вітаємо всіх!» – заявив Трамп у дописі на Truth Social.

Теги: США Іран Дональд Трамп Джей Ді Венс

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