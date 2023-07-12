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Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України трьом пілотам Повітряних сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України трьом пілотам Повітряних сил
Звання Героя України отримали Євген Лисенко, Вадим Благовісний та Данил Мурашко
фото з відкритих джерел

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, пілотам присвоєно звання Героя України

8 липня 2023 року Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові одразу трьом військовим пілотам авіації Повітряних Сил ЗС України присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Звання отримав майор Євген Лисенко – пілот 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Він народився 8 липня 1994 році в селі Ротмистрівка Черкаської області. Закінчив Київського військового ліцею ім. І. Богуна 2008 року, Харківський національний університет Повітряних Сил ЗСУ. 9 березня 2022 року у повітряному бою на МіГ-29 із двома російськими літаками поблизу м. Житомира встиг збити один із них, але теж був збитий ворожою ракетою. Похований 12 березня 2022 року в рідному селі.

Майор Євген Лисенко – пілот 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряних Сил
Майор Євген Лисенко – пілот 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряних Сил
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Таке ж звання отримав підполковник Вадим Благовісний – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Народився 14 вересня 1995, с. Синдаревське на Чернігівщині. Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил у 2018 році.

З 24 лютого 2022 року здійснив 95 бойових вильотів, знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн пально-мастильних матеріалів та понад 800 окупантів. Загинув 7 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Похований в родинному селі Синдаревському на Чернігівщині.

Підполковник Вадим Благовісний – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил
Підполковник Вадим Благовісний – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Крім того, звання присвоїли майору Данилу Мурашку – льотчику 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Він народився 10 серпня 1998 року в Ніжині Чернігівської області. Закінчив Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, а у 2020-му – Харківський національний університет Повітряних Сил.

Військовий здійснив 141 бойовий виліт, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника. 27 січня 2023 року, під час бойового завдання у складі пари на штурмовику Су-25, літак Данила Мурашка було підбито російським винищувачем на Донеччині. Відводячи підбитий літак від житлових будівель, пілот втратив висоту для безпечного катапультування і загинув.

Майор Данило Мурашко – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил
Майор Данило Мурашко – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, на Таврійському напрямку українські захисники протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань. Знищили більше двох рот росіян.

До слова, уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає в себе зенітно-ракетні комплекси Nasams.

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Теги: пілот Герой України Володимир Зеленський ЗСУ

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