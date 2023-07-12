Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України трьом пілотам Повітряних сил
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, пілотам присвоєно звання Героя України
8 липня 2023 року Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові одразу трьом військовим пілотам авіації Повітряних Сил ЗС України присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Звання отримав майор Євген Лисенко – пілот 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Він народився 8 липня 1994 році в селі Ротмистрівка Черкаської області. Закінчив Київського військового ліцею ім. І. Богуна 2008 року, Харківський національний університет Повітряних Сил ЗСУ. 9 березня 2022 року у повітряному бою на МіГ-29 із двома російськими літаками поблизу м. Житомира встиг збити один із них, але теж був збитий ворожою ракетою. Похований 12 березня 2022 року в рідному селі.
Таке ж звання отримав підполковник Вадим Благовісний – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Народився 14 вересня 1995, с. Синдаревське на Чернігівщині. Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил у 2018 році.
З 24 лютого 2022 року здійснив 95 бойових вильотів, знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн пально-мастильних матеріалів та понад 800 окупантів. Загинув 7 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Похований в родинному селі Синдаревському на Чернігівщині.
Крім того, звання присвоїли майору Данилу Мурашку – льотчику 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Він народився 10 серпня 1998 року в Ніжині Чернігівської області. Закінчив Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, а у 2020-му – Харківський національний університет Повітряних Сил.
Військовий здійснив 141 бойовий виліт, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника. 27 січня 2023 року, під час бойового завдання у складі пари на штурмовику Су-25, літак Данила Мурашка було підбито російським винищувачем на Донеччині. Відводячи підбитий літак від житлових будівель, пілот втратив висоту для безпечного катапультування і загинув.
Нагадаємо, на Таврійському напрямку українські захисники протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань. Знищили більше двох рот росіян.
До слова, уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає в себе зенітно-ракетні комплекси Nasams.
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