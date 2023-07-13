Немає сумнівів, Україна буде в НАТО – Зеленський
За два дні саміту зникли будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна частиною Альянсу
Президент Володимир Зеленський повертається додому після саміту НАТО у Вільнюсі, де був досягнутий хороший результат для нашої країни, а також значне посилення зброєю для українських воїнів. Про це глава держави розповів у відеозверненні.
За його словами, уперше за час незалежності сформований фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.
«Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень «Великої сімки». На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими», – заявив Зеленський.
Президент наголосив, що за два дні саміту зникли будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО.
«Буде (Україна в НАТО – «Главком»)! Уперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова «ви рівні серед рівних» для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт – рівні серед рівних. І ми обовʼязково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО», – наголосив український лідер.
Він додав, що колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО.
«Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності в Європі та, ширше, у вільному світі», – підкреслив глава держави.
Крім того, Зеленський подякував усім учасникам саміту, які працювали у Вільнюсі заради єдності.
Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.
До слова, на саміті НАТО було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання.
Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте невідомо, коли це станеться.
Крім того, ЗМІ повідомили, що пов’язана з РФ хакерська група From Russia with Love 12 липня оприлюднила конфіденційну інформацію про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.
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