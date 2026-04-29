Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня

Раніше Фіцо заявляв, що не братиме участі у параді, але планує поїздку до Росії

За словами помічника Путіна, Фіцо долучитися до параду у Москві як іноземний гість

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на помічника російського диктатора Юрія Ушакова.

Ушаков заявив, що Фіцо долучитися до параду у Москві як іноземний гість. Водночас помічник Путіна не повідомив, хто ще приїде до Росії на 9 травня. «Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити», – каже він.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити поїздку до Москви 9 травня, однак стикається з логістичними обмеженнями. Зокрема, країни Балтії відмовили у наданні дозволу на проліт літака словацького урядового борту.

У зв’язку з цим словацька сторона почала шукати альтернативні маршрути. За даними польського агентства PAP, Братислава звернулася до Польщі з проханням дозволити проліт літака Фіцо до Росії. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр підтвердив отримання відповідного запиту.

Згодом стало відомо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нібито все ж не братиме участі у військовому параді в Москві. Натомість він планує відвідати Німеччину та вшанувати пам’ять жертв нацистських злочинів.

За словами Фіцо, він має намір покласти квіти до могили невідомого солдата, однак участі у військових урочистостях у столиці Росії не передбачає. Перед цим словацький прем’єр відвідає Мюнхен, де планує побувати в одному з меморіальних комплексів, пов’язаних із жертвами нацизму.

До слова, цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ.