Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Раніше Фіцо заявляв, що не братиме участі у параді, але планує поїздку до Росії
фото: AP

За словами помічника Путіна, Фіцо долучитися до параду у Москві як іноземний гість

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на помічника російського диктатора Юрія Ушакова.

Ушаков заявив, що Фіцо долучитися до параду у Москві як іноземний гість. Водночас помічник Путіна не повідомив, хто ще приїде до Росії на 9 травня. «Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити», – каже він.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити поїздку до Москви 9 травня, однак стикається з логістичними обмеженнями. Зокрема, країни Балтії відмовили у наданні дозволу на проліт літака словацького урядового борту.

У зв’язку з цим словацька сторона почала шукати альтернативні маршрути. За даними польського агентства PAP, Братислава звернулася до Польщі з проханням дозволити проліт літака Фіцо до Росії. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр підтвердив отримання відповідного запиту.

Згодом стало відомо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нібито все ж не братиме участі у військовому параді в Москві. Натомість він планує відвідати Німеччину та вшанувати пам’ять жертв нацистських злочинів.

За словами Фіцо, він має намір покласти квіти до могили невідомого солдата, однак участі у військових урочистостях у столиці Росії не передбачає. Перед цим словацький прем’єр відвідає Мюнхен, де планує побувати в одному з меморіальних комплексів, пов’язаних із жертвами нацизму.

До слова, цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ.

Читайте також:

Теги: Роберт Фіцо росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Балтійські країни перебудували економіку і посилили тиск на РФ
Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою
23 квiтня, 18:31
Санкційний виняток поширюється приблизно на 2 тис. заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці
США відклали санкції проти закордонних заправок «Лукойла»
15 квiтня, 09:19
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
14 квiтня, 14:14
Новоросійськ відновив експорт нафти після ударів ЗСУ
Дрони зупинили, але ненадовго. РФ відновила експорт нафти: деталі
10 квiтня, 20:04
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg
6 квiтня, 00:52
У 2026 році прогнозується зникнення до 300 тисяч малих та середніх підприємств
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
5 квiтня, 13:43
Російський диктатор Путін
Путін уже програє
2 квiтня, 22:18
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
2 квiтня, 03:51
1 квітня українські сили офіційно увійшли на територію аеропорту «Антонов» у Гостомелі
Битва за Київ. 1 квітня 2022 року Сили оборони повністю взяли під контроль Гостомель
1 квiтня, 11:53

Політика

Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля
Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
Німеччина терміново змінює посла в Україні: ЗМІ дізналися, хто ним може стати
Німеччина терміново змінює посла в Україні: ЗМІ дізналися, хто ним може стати
Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ
Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ

Новини

Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua