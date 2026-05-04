Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю

У регіоні зафіксували бойове патрулювання авіації та роботу ППО

Об'єднані Арабські Емірати очікують можливих ударів США та Ізраїлю по Ірану протягом найближчих 24 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За словами співрозмовника видання, різке загострення ситуації відбулося після того, як Іран завдав ударів по нафтовій інфраструктурі ОАЕ, намагаючись зберегти контроль над Ормузькою протокою. За інформацією Міністерства оборони ОАЕ, було зафіксовано запуск чотирьох ракет: три з них перехопили сили протиповітряної оборони, ще одна впала в море.

У Дубаї вперше за тривалий час оголосили ракетну загрозу. Мешканців закликали пройти в укриття, а згодом у місті пролунали вибухи, спричинені роботою систем ППО. На тлі атаки також сталася пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри – одному з ключових світових хабів зі зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Крім того, повідомляється про активізацію військової авіації США в регіоні. Американські винищувачі підняли в повітря над ОАЕ та іншими країнами Перської затоки і здійснюють бойове патрулювання, ймовірно, беручи участь у перехопленні ракет і безпілотників.

Водночас підкреслюється, що інформація про можливі удари базується на оцінках у регіоні, а не на офіційних заявах Вашингтона чи Тель-Авіва. Аналітики припускають, що такі сигнали можуть відображати очікування подальшої ескалації, а не конкретні підтверджені плани.

Паралельно Іран раніше пропонував власний план врегулювання конфлікту, який передбачає поетапний перехід від режиму тиші до повноцінного миру, відновлення стратегічних маршрутів і поступове зняття санкцій. Документ також містить положення про нову ядерну угоду та переговори щодо формування оновленої архітектури безпеки в регіоні. Втім, реакція США, Ізраїлю та інших ключових гравців на ці ініціативи залишається невизначеною на тлі зростання напруження.