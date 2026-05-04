Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Емірати очікують можливих ударів США та Ізраїлю по Ірану впродовж найближчої доби
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

У регіоні зафіксували бойове патрулювання авіації та роботу ППО

Об'єднані Арабські Емірати очікують можливих ударів США та Ізраїлю по Ірану протягом найближчих 24 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За словами співрозмовника видання, різке загострення ситуації відбулося після того, як Іран завдав ударів по нафтовій інфраструктурі ОАЕ, намагаючись зберегти контроль над Ормузькою протокою. За інформацією Міністерства оборони ОАЕ, було зафіксовано запуск чотирьох ракет: три з них перехопили сили протиповітряної оборони, ще одна впала в море.

У Дубаї вперше за тривалий час оголосили ракетну загрозу. Мешканців закликали пройти в укриття, а згодом у місті пролунали вибухи, спричинені роботою систем ППО. На тлі атаки також сталася пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри – одному з ключових світових хабів зі зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Крім того, повідомляється про активізацію військової авіації США в регіоні. Американські винищувачі підняли в повітря над ОАЕ та іншими країнами Перської затоки і здійснюють бойове патрулювання, ймовірно, беручи участь у перехопленні ракет і безпілотників.

Водночас підкреслюється, що інформація про можливі удари базується на оцінках у регіоні, а не на офіційних заявах Вашингтона чи Тель-Авіва. Аналітики припускають, що такі сигнали можуть відображати очікування подальшої ескалації, а не конкретні підтверджені плани.

Паралельно Іран раніше пропонував власний план врегулювання конфлікту, який передбачає поетапний перехід від режиму тиші до повноцінного миру, відновлення стратегічних маршрутів і поступове зняття санкцій. Документ також містить положення про нову ядерну угоду та переговори щодо формування оновленої архітектури безпеки в регіоні. Втім, реакція США, Ізраїлю та інших ключових гравців на ці ініціативи залишається невизначеною на тлі зростання напруження.

Читайте також:

Теги: Іран США Ізраїль війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія передає Ірану весь досвід, набутий під час війни проти України
Поділені на три категорії. Росія передала Ірану розвіддані про енергооб'єкти Ізраїлю
7 квiтня, 06:22
В Ірані жителі різних міст утворили «живі ланцюги» навколо електростанцій
Трамп прокоментував рішення Ірану зібрати молодь біля електростанцій
7 квiтня, 23:36
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
11 квiтня, 07:59
Глава Білого дому повідомляв, що американські кораблі активно поповнюються озброєнням і можуть бути використані для ударів
Трамп готує нові удари по Тегерану через провал перемовин – WSJ
13 квiтня, 09:04
Місцем дії майбутньої гри стане Москва
Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)
16 квiтня, 21:38
Світ переходить до накопичення нафти, що веде до подорожчання товарів
Дешева нафта зникла: світ перейшов до нової моделі витрат
17 квiтня, 08:40
Зустріч Дональда Трампа з Марком Рютте в Білому домі пройшла в напруженій атмосфері
Рютте розповів, чи виведе Трамп США з НАТО
18 квiтня, 18:56
Принц Гаррі прибув до Києва на форум
Україна перебуває на передньому краї сучасної війни – принц Гаррі
23 квiтня, 13:56
Протягом вихідних тривали напружені непрямі переговори
Ціна на нафту падає після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці
Сьогодні, 08:06

Соціум

Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту
Іран запустив ракети по Еміратах: у столиці пролунали вибухи
Іран запустив ракети по Еміратах: у столиці пролунали вибухи
Білорусь знову активізувалася? Україна зафіксувала зміни біля кордону
Білорусь знову активізувалася? Україна зафіксувала зміни біля кордону
Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці
Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua