Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану

Американська розвідка повідомляла про те, що Китай готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони

Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю «приголомшливими» митними тарифами, якщо той надасть військову підтримку Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Глава Білого дому заявив, що йому відомо про готовність Пекіна відправити ракети протиповітряної оборони до Ірану. «Якщо ми спіймаємо їх на цьому, вони отримують 50% тариф, що є неймовірним – це приголомшлива сума», – сказав він.

Раніше американський лідер повідомив, що будь-яка країна, яка підтримує Іран або поставить військове обладнання, зіткнеться з митами в 50%. Водночас він висловив сумнів у готовності Китаю постачати зброю Тегерану, тому що «у нас є певні відносини, і я думаю, що вони не стали б так чинити».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із попередженням на адресу Пекіна. Коментуючи дані американської розвідки про те, що Китай нібито готується відправити Ірану нові системи ППО, Трамп заявив про неминучі наслідки для китайської сторони.

Це зауваження з’явилося на тлі звітів розвідки про те, що Пекін може таємно передати іранському режиму переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), використовуючи маршрути через треті країни. Такі дії з боку КНР можуть поставити під загрозу крихке перемир’я в регіоні та запланований на наступний місяць візит Трампа до Китаю. Пекін своєю чергою офіційно заперечує будь-які плани щодо передачі озброєння сторонам конфлікту.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

До слова, президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.