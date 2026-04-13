Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану

Ростислав Вонс
Глава Білого дому стверджує, що запровадить 50% мито проти Пекіна
фото: Getty Images

Американська розвідка повідомляла про те, що Китай готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони

Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю «приголомшливими» митними тарифами, якщо той надасть військову підтримку Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Глава Білого дому заявив, що йому відомо про готовність Пекіна відправити ракети протиповітряної оборони до Ірану. «Якщо ми спіймаємо їх на цьому, вони отримують 50% тариф, що є неймовірним – це приголомшлива сума», – сказав він.

Раніше американський лідер повідомив, що будь-яка країна, яка підтримує Іран або поставить військове обладнання, зіткнеться з митами в 50%. Водночас він висловив сумнів у готовності Китаю постачати зброю Тегерану, тому що «у нас є певні відносини, і я думаю, що вони не стали б так чинити».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із попередженням на адресу Пекіна. Коментуючи дані американської розвідки про те, що Китай нібито готується відправити Ірану нові системи ППО, Трамп заявив про неминучі наслідки для китайської сторони.

Це зауваження з’явилося на тлі звітів розвідки про те, що Пекін може таємно передати іранському режиму переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), використовуючи маршрути через треті країни. Такі дії з боку КНР можуть поставити під загрозу крихке перемир’я в регіоні та запланований на наступний місяць візит Трампа до Китаю. Пекін своєю чергою офіційно заперечує будь-які плани щодо передачі озброєння сторонам конфлікту.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

До слова, президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

Читайте також

Трампісти прозріли
Трампісти прозріли
8 квiтня, 16:02
Президент США наголосив, що американська сторона вже «досягла і перевиконала всі військові цілі»
Трамп погодився на перемир'я з Іраном
8 квiтня, 01:45
Іран вирішив реагувати на погрози Трампа за допомогою молоді
Живий щит? Іран закликав молодь зібратись біля електростанцій на тлі дедлайну США
7 квiтня, 05:53
Трамп має намір запропонувати арабським державам оплатити війну з Іраном
Трамп планує виставити рахунок за війну в Ірані арабським країнам
31 березня, 00:02
Трамп хотів би, аби його запам'ятали миротворцем
Трамп заявив, що вважає себе миротворцем
28 березня, 06:32
Трамп закликав Іран відкрити Ормузьку протоку
Трамп «перейменував» Ормузьку протоку на свою честь
28 березня, 00:42
Чому тепер європейці не поспішають допомагати США
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
16 березня, 12:27
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
16 березня, 05:50
Іранська сторона також не готова до перемир’я
Трамп відхилив спроби почати переговори з Іраном – Reuters
14 березня, 23:51

Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану
Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану
Угорський форинт різко зріс після поразки Орбана на виборах
Угорський форинт різко зріс після поразки Орбана на виборах
Ізраїль підрахував витрати на війну з Іраном
Ізраїль підрахував витрати на війну з Іраном
Нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки
Нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки
Економіка США загальмувала: що приховують нові цифри?
Економіка США загальмувала: що приховують нові цифри?
ЄС наростив імпорт газу з Росії: FT розкрило обсяги
ЄС наростив імпорт газу з Росії: FT розкрило обсяги

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
