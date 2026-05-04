Зеленський повідомив про успішні переговори у Єревані (трансляція)

Зеленський домовився про ППО та нову допомогу від Канади

Президент України Володимир Зеленський провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Зустріч, що пройшла у так званому «Вашингтонському форматі», була присвячена зміцненню оборонних та енергетичних спроможностей України перед наступною зимою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Центральною темою розмови з Емманюелем Макроном, Кіром Стармером, Урсулою фон дер Ляєн та іншими лідерами стало посилення українського неба.

«Хороша зустріч у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти. Були Емманюель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтері Орпо, Марк Карні, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн і Марк Рютте. Дякую кожному! Детально обговорили посилення ППО: виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримка програми PURL і можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами», – розповів Зеленський.

Україна отримала чергові фінансові підтвердження від партнерів.

«Дякую Канаді за новий внесок у програму PURL. Перед зустріччю Марк Карні оголосив про додаткові $200 млн. Марк Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей», – підкреслив Зеленський.

Президент визнав, що бойові дії в районі Ормузької протоки спричинили певну паузу в міжнародних переговорних процесах.

«Дуже важливо, що всі партнери відзначили: позиції України зараз значно міцніші. Вдячний нашим воїнам», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на 8-ий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база.