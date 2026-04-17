Україна отримає від Нідерландів протимінний корабель

фото: Офіс президента

«Генічеськ» поповнить майбутній протимінний флот України

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів відвідав українських моряків, які опановують протимінне судно класу Alkmaar. За результатами зустрічі з прем'єр-міністром Робом Єттеном стало відомо, що після завершення повного курсу підготовки екіпажу корабель буде переданий Україні у червні цього року. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс Президента.

Нове судно отримає назву «Генічеськ» – на згадку про український корабель, що був втрачений у 2022 році під час виконання завдання поблизу Кінбурнської коси. Наразі екіпаж відпрацьовує навички роботи з підводними дронами, які призначені для пошуку, розпізнавання та ліквідації морських мін.

«Генічеськ» поповнить майбутній протимінний флот України, ставши його п'ятим бортом та другим судном, наданим саме Нідерландами. Він приєднається до раніше переданих кораблів «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь» та «Мелітополь». На період воєнних дій ці судна базуватимуться у Великій Британії, а в майбутньому вони будуть залучені до очищення акваторії від мін та зміцнення Військово-морських сил України.

У межах візиту глава держави також вручив державні нагороди українським захисникам та відзначив начальника оборони Нідерландів Онно Айхельсхайма орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за внесок у підтримку України.

Нагадаємо, у четвер, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали документ про оборонну співпрацю. Амстердам інвестує в оборонну співпрацю 482 млн євро.

До слова, у нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.

