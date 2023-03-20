Атака ботів. Що нам говорить Ольгіно?

Кремль продовжує просувати свої наративи через інтернет-ботів

Останнім часом пішла просто навала російських ботів. Не те, щоб їх не було раніше, але зараз їх стало дуже багато. Вони приходять під кожний пост, може і під цей прийдуть, бо їх меседжи не пов’язані з тим, що написано, і просувають ці свої меседжи. Це зазвичай профілі молодих дівчат, які зазначаються як «автори цифрового контенту». Відмітити можна добру українську.

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Що вони пишуть? Нижче приклади. Але загальні тези такі.

У всьому винна Америка, які як бариги, заробляють на війні. А те, що не заробила Америка зароблять українські чиновники, які крадуть та продають на органи воїнів, через це війна і йде. І є небезпека, що буде третя світова і ми всі помремо через цих бариг, які до того ж наркомани.

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Тому треба швидше домовлятися (цікаво, цих ботів активували під приїзд товарища Сі чи так співпало), тим більше що в Росії жити краще, ніж в Європі.

Що це значить? По-перше, вони працюють. І вчяться. А по-друге дійсно хочуть домовитись дуже сильно і намагаються схилити суспільну думку в Україні до цієї думки. І, напевно, такі самі боти заряджені і на інших мовах. І десь в Аргентині доброю іспанською розповідають про третю світову через конфлікт десь там у Європі через жадібну США. І там це може і зайти.

І дуже цікаво, чому така велика увага цим чорним трансплантологам. Це ж рівень дикої теорії змови. Але судячи з усього в якомусь сегменті інтернету це цвіте і пахне.

А от пряма мова цих ботів в одному місці. Назбирав за кілька останніх днів:

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