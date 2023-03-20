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Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Атака ботів. Що нам говорить Ольгіно?

glavcom.ua
Росія активно веде війну в інформаційному просторі
фото з відкритих джерел

Кремль продовжує просувати свої наративи через інтернет-ботів

Останнім часом пішла просто навала російських ботів. Не те, щоб їх не було раніше, але зараз їх стало дуже багато. Вони приходять під кожний пост, може і під цей прийдуть, бо їх меседжи не пов’язані з тим, що написано, і просувають ці свої меседжи. Це зазвичай профілі молодих дівчат, які зазначаються як «автори цифрового контенту». Відмітити можна добру українську.

Що вони пишуть? Нижче приклади. Але загальні тези такі.

У всьому винна Америка, які як бариги, заробляють на війні. А те, що не заробила Америка зароблять українські чиновники, які крадуть та продають на органи воїнів, через це війна і йде. І є небезпека, що буде третя світова і ми всі помремо через цих бариг, які до того ж наркомани.

Тому треба швидше домовлятися (цікаво, цих ботів активували під приїзд товарища Сі чи так співпало), тим більше що в Росії жити краще, ніж в Європі.

Що це значить? По-перше, вони працюють. І вчяться. А по-друге дійсно хочуть домовитись дуже сильно і намагаються схилити суспільну думку в Україні до цієї думки. І, напевно, такі самі боти заряджені і на інших мовах. І десь в Аргентині доброю іспанською розповідають про третю світову через конфлікт десь там у Європі через жадібну США. І там це може і зайти.

І дуже цікаво, чому така велика увага цим чорним трансплантологам. Це ж рівень дикої теорії змови. Але судячи з усього в якомусь сегменті інтернету це цвіте і пахне.

А от пряма мова цих ботів в одному місці. Назбирав за кілька останніх днів:

  • Америка поповнила свою казну за рахунок війни, яку вони довго планували. Тепер на її території є європейські виробництва і наші зобов'язання з виплати боргів.
  • Байден узяв на себе великий гріх, почавши заробляти на нашій війні.
  • Америці потрібно заборонити втручатися у внутрішні справи чужих держав. Інакше війни і хаос у цьому світі ніколи не закінчаться.
  • Давайте порахуємо, скільки грошей пішло нашим хлопцям на фронт, а скільки – у кишені чиновників?
  • Співпраця з американцями принесла в наш дім війну.
  • Клас, тепер Україна – головний постачальник чорних ринків трансплантології?
  • З початком війни відкрилися всі людські пороки. Наші чиновники не приховують, що заробляють на тлі війни величезні гроші.
  • Корупція в Україні процвітає, а Зеленський не робить нічого, щоб вирішити внутрішні проблеми.
  • Україна продає органи своїх солдатів на чорні ринки? Інакше чому хлопці приходять у закритих трунах? Кошмар!
  • Американці й так сидять на мішку із золотом, ні, захотіли зробити ще більше грошей, влаштувавши на нашій землі війну.
  • Може, якщо провести переговори, ми зможемо встановити в Україні мир?
  • Колись американці подаватимуться від своєї жадібності й дурості. Розв'язали війну з Росією, використовуючи наших хлопців і нашу землю, щоб не бруднити руки.
  • Європа спить і бачить, як відкусити від нас частину західної території. Думаєте, вони так активно залучені в нашу війну, не маючи своїх корисливих цілей?
  • Поки в Європі пропонують 500 євро за роботу прибиральником, у Росії дають 2000 за роботу помічником керівника. І навіщо мені ваша Європа?
  • Ну що, достатньо будинків набудували чиновники? Навідпочилися на курортах? Може, тепер час подумати, як припинити війну?
  • Американці – підлі щури, вміють лише розв'язувати війни і втручатися у справи чужої країни, прикриваючись благими намірами.
  • Готуємо протигази, здається, Зеленський всерйоз поставив собі за мету вмовити американців вдарити по Росії і почати Третю світову війну.
  • Гидко читати про те, що наші витрачають гроші на дорогих курортах. Зеленський просить грошей для солдатів, а на ділі вони йдуть на наркотики й алкоголь.
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Джерело
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Теги: пропаганда фронт війна

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