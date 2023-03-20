Атака ботів. Що нам говорить Ольгіно?
Кремль продовжує просувати свої наративи через інтернет-ботів
Останнім часом пішла просто навала російських ботів. Не те, щоб їх не було раніше, але зараз їх стало дуже багато. Вони приходять під кожний пост, може і під цей прийдуть, бо їх меседжи не пов’язані з тим, що написано, і просувають ці свої меседжи. Це зазвичай профілі молодих дівчат, які зазначаються як «автори цифрового контенту». Відмітити можна добру українську.
Що вони пишуть? Нижче приклади. Але загальні тези такі.
У всьому винна Америка, які як бариги, заробляють на війні. А те, що не заробила Америка зароблять українські чиновники, які крадуть та продають на органи воїнів, через це війна і йде. І є небезпека, що буде третя світова і ми всі помремо через цих бариг, які до того ж наркомани.
Тому треба швидше домовлятися (цікаво, цих ботів активували під приїзд товарища Сі чи так співпало), тим більше що в Росії жити краще, ніж в Європі.
Що це значить? По-перше, вони працюють. І вчяться. А по-друге дійсно хочуть домовитись дуже сильно і намагаються схилити суспільну думку в Україні до цієї думки. І, напевно, такі самі боти заряджені і на інших мовах. І десь в Аргентині доброю іспанською розповідають про третю світову через конфлікт десь там у Європі через жадібну США. І там це може і зайти.
І дуже цікаво, чому така велика увага цим чорним трансплантологам. Це ж рівень дикої теорії змови. Але судячи з усього в якомусь сегменті інтернету це цвіте і пахне.
А от пряма мова цих ботів в одному місці. Назбирав за кілька останніх днів:
- Америка поповнила свою казну за рахунок війни, яку вони довго планували. Тепер на її території є європейські виробництва і наші зобов'язання з виплати боргів.
- Байден узяв на себе великий гріх, почавши заробляти на нашій війні.
- Америці потрібно заборонити втручатися у внутрішні справи чужих держав. Інакше війни і хаос у цьому світі ніколи не закінчаться.
- Давайте порахуємо, скільки грошей пішло нашим хлопцям на фронт, а скільки – у кишені чиновників?
- Співпраця з американцями принесла в наш дім війну.
- Клас, тепер Україна – головний постачальник чорних ринків трансплантології?
- З початком війни відкрилися всі людські пороки. Наші чиновники не приховують, що заробляють на тлі війни величезні гроші.
- Корупція в Україні процвітає, а Зеленський не робить нічого, щоб вирішити внутрішні проблеми.
- Україна продає органи своїх солдатів на чорні ринки? Інакше чому хлопці приходять у закритих трунах? Кошмар!
- Американці й так сидять на мішку із золотом, ні, захотіли зробити ще більше грошей, влаштувавши на нашій землі війну.
- Може, якщо провести переговори, ми зможемо встановити в Україні мир?
- Колись американці подаватимуться від своєї жадібності й дурості. Розв'язали війну з Росією, використовуючи наших хлопців і нашу землю, щоб не бруднити руки.
- Європа спить і бачить, як відкусити від нас частину західної території. Думаєте, вони так активно залучені в нашу війну, не маючи своїх корисливих цілей?
- Поки в Європі пропонують 500 євро за роботу прибиральником, у Росії дають 2000 за роботу помічником керівника. І навіщо мені ваша Європа?
- Ну що, достатньо будинків набудували чиновники? Навідпочилися на курортах? Може, тепер час подумати, як припинити війну?
- Американці – підлі щури, вміють лише розв'язувати війни і втручатися у справи чужої країни, прикриваючись благими намірами.
- Готуємо протигази, здається, Зеленський всерйоз поставив собі за мету вмовити американців вдарити по Росії і почати Третю світову війну.
- Гидко читати про те, що наші витрачають гроші на дорогих курортах. Зеленський просить грошей для солдатів, а на ділі вони йдуть на наркотики й алкоголь.
Коментарі — 0