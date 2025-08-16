Трамп розповів, який документ дав йому Путін

Трамп розповів про список полонених українців, який отримав з рук Путіна

Президент США розповів про документ від Кремля, який він отримав на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін надав йому список із понад тисячі українських військовополонених. Як повідомляє «Главком», про цей документ він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, російський диктатор цинічно наголосив, що Україна нібито відмовляється їх забирати. Путін додав, що Київ «має погодитися прийняти їх», зазначив глава Білого дому.

Трамп також закликав президента України Володимира Зеленського визнати втрати у війні. «Я маю на увазі, ви знаєте, президент Зеленський має погодитися, це жахлива війна, в якій він багато втрачає», – сказав він.

Президент США додав, що подальша доля мирної угоди залежить від українського лідера.

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці відбулася зустріч Путіна та Трампа. Спілкування тривало понад три години, включаючи зміну форматів: тет-а-тет у лімузині американського лідера дорогою до основного місця переговорів та у вузькому складі «три на три». З російської сторони у зустрічі взяли участь помічник диктатора Юрій Ушаков та глава МЗС Сергій Лавров, з американської – держсекретар Марко Рубіо та спецпосланник Трампа Стівен Віткофф.

Раніше «Главком» повідомляв, що перша леді США Меланія Трамп звернулася до Володимира Путіна з особистим листом, у якому порушила питання викрадення Росією українських дітей. Дональд Трамп передав цей документ російському диктатору під час переговорів на Алясці.

До слова, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.