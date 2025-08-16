Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розповів, який документ дав йому Путін

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розповів, який документ дав йому Путін
Трамп розповів про список полонених українців, який отримав з рук Путіна
фото із відкритих джерел

Президент США розповів про документ від Кремля, який він отримав на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін надав йому список із понад тисячі українських військовополонених. Як повідомляє «Главком», про цей документ він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, російський диктатор цинічно наголосив, що Україна нібито відмовляється їх забирати. Путін додав, що Київ «має погодитися прийняти їх», зазначив глава Білого дому.

Трамп також закликав президента України Володимира Зеленського визнати втрати у війні. «Я маю на увазі, ви знаєте, президент Зеленський має погодитися, це жахлива війна, в якій він багато втрачає», – сказав він.

Президент США додав, що подальша доля мирної угоди залежить від українського лідера.

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці відбулася зустріч Путіна та Трампа. Спілкування тривало понад три години, включаючи зміну форматів: тет-а-тет у лімузині американського лідера дорогою до основного місця переговорів та у вузькому складі «три на три». З російської сторони у зустрічі взяли участь помічник диктатора Юрій Ушаков та глава МЗС Сергій Лавров, з американської – держсекретар Марко Рубіо та спецпосланник Трампа Стівен Віткофф.

Раніше  «Главком» повідомляв, що перша леді США Меланія Трамп звернулася до Володимира Путіна з особистим листом, у якому порушила питання викрадення Росією українських дітей. Дональд Трамп передав цей документ російському диктатору під час переговорів на Алясці.

До слова, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. 

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп обмін полоненими Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч з президенткою Європейської комісії відбувається у рамках п'ятиденної поїздки Президента США до Шотландії
Торговельна угода США – Європа: Трамп зустрівся з Фон дер Ляєн
27 липня, 19:30
У російському Сальську пролунали потужні вибухи, а після розгорілася пожежа
Вибухи у Росії та окупованому Донецьку: головне за ніч
29 липня, 05:24
Президент США приділяє особливу увагу венесуельським і мексиканським наркокартелям
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
8 серпня, 19:57
Венс підтвердив, що планується знайти якесь вирішення «конфлікту» відповідно до поточної лінії фронту в Україні
Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні
10 серпня, 18:59
Механізм обміну почав діяти менш ніж через місяць після вторгнення РФ
WSJ: Україна та Росія налагодили таємний канал обміну полоненими
14 серпня, 22:27
Трамп: Він намагається підготувати ґрунт. На його думку, це допомагає йому укласти вигіднішу угоду – якщо вони можуть продовжувати вбивати
Трамп: Путін продовжує атаки на Україну, щоб посилити свої позиції в переговорах
Сьогодні, 00:11
Додому повернулись 84 українців з полону
Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
14 серпня, 15:05
Мешканці одного з районів Вашингтона вийшли проти посилення поліцейської присутності
У Вашингтоні спалахнули протести після наказу Трампа про нацгвардію
14 серпня, 19:59
Немає сигналів про те, що Росія готова закінчувати війну, наголошує президент
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
Вчора, 19:31

Політика

«Світ став безпечнішим»: Орбан привітав зустріч на Алясці
«Світ став безпечнішим»: Орбан привітав зустріч на Алясці
Хто ще, окрім Путіна, їздив у лімузині Трампа: подробиці від CBS
Хто ще, окрім Путіна, їздив у лімузині Трампа: подробиці від CBS
«Холодна романтика на Алясці»: Guardian розповіло, чим Путін «зачарував» Трампа
«Холодна романтика на Алясці»: Guardian розповіло, чим Путін «зачарував» Трампа
Ми вирішили, що потрібно завершувати війну – Трамп
Ми вирішили, що потрібно завершувати війну – Трамп
Духовний радник Трампа розкритикував зустріч з Путіним
Духовний радник Трампа розкритикував зустріч з Путіним
Трамп розповів, який документ дав йому Путін
Трамп розповів, який документ дав йому Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2588
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2466
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2448
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2349
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua