Суд заарештував топпосадовця СБУ після викриття хабаря розміром $110 тис.

Суд взяв під варту начальника слідчого відділу СБУ з можливістю внесення застави 5 млн грн.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області у справі про хабар у $110 тис.. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис САП у Facebook.

Cлідчий суддя ВАКС застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн.

За даними слідства, 27 квітня правоохоронці викрили начальника слідчого відділу, його підлеглого та адвоката на одержанні неправомірної вигоди. Йдеться про вимагання $110 тис. у власника підприємства.

Слідство встановило, що за посередництва адвоката працівники СБУ вимагали ці кошти в обмін на сприяння у кримінальному провадженні. Зокрема, вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості.

У матеріалах справи також ідеться про постачання обладнання до Росії через підставні компанії, зареєстровані в Казахстані. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини справи та роль кожного з фігурантів.

Нагадаємо, що головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки продовжує системну роботу з очищення СБУ від зловмисників, що працювали на шкоду державній безпеці України. У 2026 році внутрішня безпека спецслужби повідомила про підозру 81 особі, із яких 20 фігурантів – це посадовці СБУ, причетні до протиправних дій. 

Як зазначається, серед затриманих – російські агенти-терористи, «кроти», які шпигували на користь ворога, а також учасники шахрайських та незаконних схем. Особливу увагу Управління внутрішньої безпеки приділяє протидії корупційним проявам всередині Служби безпеки. Цей процес перебуває під контролем очільника СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

Читайте також

18 квітня у Києві чоловік відкрив стрілянину по людях у Голосіївському районі, вбивши шістьох людей
Теракт у Києві. А що б робили ви, якщо мали зброю?
19 квiтня, 21:45
Подружжя затримали під час отримання останньої частини хабаря
$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру
13 квiтня, 15:20
За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд
Приміщення коледжу на Харківському шосе буде повернуто державі: рішення суду
14 квiтня, 14:01
У Дніпрі за удар по працівнику ТЦК обмежилися штрафом
Зламав ніс працівнику ТЦК: у Дніпрі суд призначив 1700 грн штрафу
15 квiтня, 13:04
Лідерка «Батьківщини» категорично відкидає звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням
ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
21 квiтня, 14:20
Затримання в Одесі
СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці
21 квiтня, 15:22
30-й Будапештський прайд в Угорщині
Суд ЄС визнав угорський закон проти ЛГБТК порушенням прав людини
21 квiтня, 23:45
Гульнара Карімова
Схема на мільйони доларів: у Швейцарії почався суд над «узбецькою принцесою» (фото)
27 квiтня, 17:25
Антикорупційні органи повідомляють, що фігурантів було затримано під час передачі грошей
НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини
27 квiтня, 19:42

Суспільство

Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
Донька знає тата лише за фото. Згадаймо захисника Донецького аеропорту Тараса Рябуху
Донька знає тата лише за фото. Згадаймо захисника Донецького аеропорту Тараса Рябуху
Суд заарештував топпосадовця СБУ після викриття хабаря розміром $110 тис.
Суд заарештував топпосадовця СБУ після викриття хабаря розміром $110 тис.
Церковний календар на травень 2026: коли святкуємо Трійцю та Вознесіння Господнє
Церковний календар на травень 2026: коли святкуємо Трійцю та Вознесіння Господнє
Центр протидії дезінформації пояснив, чому Путін запропонував перемир'я на 9 травня
Центр протидії дезінформації пояснив, чому Путін запропонував перемир'я на 9 травня
В Україні вітряно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 квітня 2026
В Україні вітряно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 квітня 2026

Новини

День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
