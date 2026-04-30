Суд заарештував топпосадовця СБУ після викриття хабаря розміром $110 тис.

Слідство заявило про вимагання коштів через адвоката в обмін на угоду про визнання винуватості

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області у справі про хабар у $110 тис.. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис САП у Facebook.

Cлідчий суддя ВАКС застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн.

«Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави до начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області», – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, 27 квітня правоохоронці викрили начальника слідчого відділу, його підлеглого та адвоката на одержанні неправомірної вигоди. Йдеться про вимагання $110 тис. у власника підприємства.

Слідство встановило, що за посередництва адвоката працівники СБУ вимагали ці кошти в обмін на сприяння у кримінальному провадженні. Зокрема, вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості.

У матеріалах справи також ідеться про постачання обладнання до Росії через підставні компанії, зареєстровані в Казахстані. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини справи та роль кожного з фігурантів.

Нагадаємо, що головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки продовжує системну роботу з очищення СБУ від зловмисників, що працювали на шкоду державній безпеці України. У 2026 році внутрішня безпека спецслужби повідомила про підозру 81 особі, із яких 20 фігурантів – це посадовці СБУ, причетні до протиправних дій.

Як зазначається, серед затриманих – російські агенти-терористи, «кроти», які шпигували на користь ворога, а також учасники шахрайських та незаконних схем. Особливу увагу Управління внутрішньої безпеки приділяє протидії корупційним проявам всередині Служби безпеки. Цей процес перебуває під контролем очільника СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.