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Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото)
В «Атеш» зазначили точні координати об'єкта
фото: партизинський рух «Атеш»

Територія нафтобази охороняється великою кількістю співробітників

Партизани провели розвідку нафтобази та дізналися схему постачання нафтопродуктів на об'єкт у ростові у РФ. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото) фото 1

Як зазначається, територія нафтобази охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлені камери денного та нічного бачення.

«Ця база забезпечує російські війська, що воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на перебіг російського наступу», – йдеться у повідомленні.

Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото) фото 2

Також в «Атеш» зазначили точні координати об'єкта: 47.24731909851737, 39.58330827466628.

Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото) фото 3

Нагадаємо,  у березні у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа. Площа пожежі складає 100 квадратних метрів, зокрема горить установка блоку теплообмінника.

Рязанський нафтопереробний завод з 2018 року перебуває під контролем корпорації «Роснафти», яка у 2013 році була найбільшою у світі компанією-виробником нафти, проте з 2014 року перебуває під міжнародними санкціями. Більшість продуктів Рязанського нафтопереробного заводу експортується.

Теги: нафта росія завод партизани

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