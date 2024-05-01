Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото)

Територія нафтобази охороняється великою кількістю співробітників

Партизани провели розвідку нафтобази та дізналися схему постачання нафтопродуктів на об'єкт у ростові у РФ. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Як зазначається, територія нафтобази охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлені камери денного та нічного бачення.

«Ця база забезпечує російські війська, що воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на перебіг російського наступу», – йдеться у повідомленні.

Також в «Атеш» зазначили точні координати об'єкта: 47.24731909851737, 39.58330827466628.

Нагадаємо, у березні у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа. Площа пожежі складає 100 квадратних метрів, зокрема горить установка блоку теплообмінника.

Рязанський нафтопереробний завод з 2018 року перебуває під контролем корпорації «Роснафти», яка у 2013 році була найбільшою у світі компанією-виробником нафти, проте з 2014 року перебуває під міжнародними санкціями. Більшість продуктів Рязанського нафтопереробного заводу експортується.