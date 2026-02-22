Головна Світ Політика
Угорщина не обмежуватиме експорт електроенергії в Україну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Головною причиною відмови від погроз зупинити експорт Сійярто назвав захист інтересів етнічних угорців
Угорщина через «турботу» про Закарпаття відмовилася від обмеження України

Офіційний Будапешт вирішив утриматися від радикальних кроків у енергетичній суперечці з Києвом. Попри напружені відносини між країнами, Угорщина продовжить постачання електроенергії, щоб уникнути гуманітарних проблем для угорської громади Закарпаття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Петер Сійярто наголосив на стратегічній важливості Угорщини для енергосистеми України, особливо після атак РФ на українську генерацію. За його словами, наразі майже 50% усього імпорту електроенергії в Україну надходить саме через угорські мережі. Будь-яке обмеження з боку Будапешта могло б мати катастрофічні наслідки для української енергомережі.

Головною причиною відмови від погроз зупинити експорт Сійярто назвав захист інтересів етнічних угорців.

«Сьогодні ми також розглянули питання, пов'язані з постачанням електроенергії. Адже майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини. Однак ми дійшли висновку, що в цьому питанні потрібно діяти з особливою обережністю, оскільки по той бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття, створить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей, які живуть по той бік кордону», – заявив міністр.

Він додав, що «наша суперечка не з людьми, які живуть в Україні, не з сім'ями, які живуть в Україні. Наша суперечка з українською державою, з українським урядом, з президентом Зеленським».

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на погрози Будапешта та Братислави припинити постачання електроенергії через зупинку транзиту нафти.

У зовнішньополітичному відомстві назвали такі заяви шантажем і наголосили, що ультиматуми слід адресувати Кремлю, а не Києву. Дипломати підкреслили, що подібна риторика з боку сусідніх країн є безвідповідальною та провокативною, оскільки вона ставить під загрозу енергобезпеку всього регіону в період масованих російських атак на українську інфраструктуру.

Теги: Угорщина Сійярто Україна

