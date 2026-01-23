В Абу-Дабі почалася тристороння зустріч між Україною, Росією та США

Перемовини триватимуть два дні

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ ОАЕ Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна.

За словами дипломата, проведення переговорів між країнами-учасницями триватиме два дні.

Нагадаємо, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація домовилися провести тристоронню зустріч на технічному рівні. Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка візьме участь у переговорах в Абу-Дабі з делегаціями США та Росії.

Українська делегація затверджена в такому складі:

Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації.

Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України.

Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України.

Бевз Олександр Олександрович – радник кабінету президента України Офісу президента України.

Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Іващенко Олег Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України.

Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Поклад Олександр Валентинович – перший заступник голови Служби безпеки України.

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим. Його обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі.