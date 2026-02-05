Головна Країна Кримінал
У Львові затримано жінку, яка обстріляла машину ТЦК: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька

Львів'янка побила та вистрілила у авто ТЦК
фото: прокуратура України

Внаслідок стрілянини по мікроатобусу ТЦК ніхто не постраждав

Львів’янка влаштувала стрілянину посеред міста та поцілила у мікроавтобус ТЦК. Львів’янку затримали правоохоронці. Про це пише «Главком» із посиланням на Львівську обласну прокуратура.

Інцидент стався вранці 2 лютого у у Шевченківському районі Львова, де група ТЦК та поліції здійснювали заходи оповіщення. Тоді ж 44-річна львів’янка побачила представників ТЦК та дістала пневматичний пістолет. 

Спочатку місцева мешканка побила лобове скло авто пістолетом, а потім вистрілила у мікроавтобус військовослужбоців Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. «Жінка завдала кількох ударів по лобовому склу мікроавтобуса Volkswagen, у якому перебувала група оповіщення. Після того як транспортний засіб продовжив рух, вона здійснила постріл, влучивши у заднє скло автомобіля. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав», – розповіли у поліції.



фото: прокуратура України

Жінку затрмали поліціянти. «За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України)», – повідомили у прокуратурі. Наразі триває досудове розслідування.

Нещодавно у Львівському обласному ТЦК помер чоловік. Військовослужбовці групи оповіщення зупинили чоловіка, який був у розшуку та не мав при собі документів. Військовозобов'язаний був у нетверезому стані. Після прибуття до відділу ТЦК чоловік помер, причиною смерті військовозобов'язаного вказують алкогольне отруєння.

Нагадаємо, як у Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК. Місцевий мешканець поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. У той час військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Правоохоронці нападника розшукали та затримали.
 

