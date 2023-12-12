Ви ж не думали, що у 2024 буде легше?

Вивчив уже півтора десятки прогнозів провідних інвестиційних компаній та аналітичних центрів на 2024 рік

Потрібно готуватися, 2024 рік точно буде складнішим для України ніж 2023...

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Основні причини:

Темпи зростання Світової економіки скорочуються (як наслідок знижується попит та ціни на сировинні активи та українську експортну продукцію).

Зростає ймовірность скорочення обсягів військової та фінансової допомоги Україні та як наслідок зростання можливостей для росії, яка нарощує військовий потенціал.

Вибори у багатьох важливих регіонах для України та зниження фокусу на питаннях безпеки та підтримки нашої країни.

Нові військові конфлікти у Світі, що відволікатиме увагу від нас.

Вибори в США та передвиборча гонка нас робить так само заручниками.

Нижче група прогнозів щодо світової економіки та подій, які вплинуть на Світ та на Україну зокрема.

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1. МВФ

МВФ очікує уповільнення темпів зростання світової економіки

2023 – 3%

2024 – 2,9%

...Що значно нижче за історичний середній показник (2000–2019 роки) у 3,8%.

У країнах із розвиненою економікою зростання економіки:

2023 – 1,5%

2024 – 1,4%

Причина уповільнення – посилення монетарної політики (підвищення облікових ставок, гроші залишаються дорогими)

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У країнах, що розвиваються:

2023 – 4%

2024 – 4%

Глобальна інфляція поступово знижується:

2022 – 8,7%

2023 – 6,9%

2024 – 5,8%

2. Прогноз на 2024 рік від JP Morgan

Аналітики JPMorgan Chase & Co. знизили прогноз зростання світового ВВП на 2024 рік до 2,5% з 3%

JPMorgan також прогнозує, що у 2024 році економічне зростання у США сповільниться до 2,4% з 2,7% у 2023 році.

До середини 2024 року 99% американців виявляться у гіршому фінансовому становищі, ніж до пандемії (!)

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80% споживачів, група, частку якої припадає майже дві третини споживання, вже вичерпали всю ощадну подушку, яку вони могли створити під час карантину.

За даними банку, цілком імовірно, що фінансове становище всіх споживачів, крім 1% найбагатших, у середині 2024 року виявиться гіршим, ніж до пандемії.

JPMorgan прогнозує зростання корпоративного прибутку, але при цьому попереджає про падіння індексу S&P500 на 8% (важливо зазначити, що інші інвестиційні банки, навпаки, очікують на його зростання)

На акції, за даними JPMorgan, чинитимуть тиск послаблення споживчих тенденцій та геополітичні ризики.

Геополітична напруженість, особливо між Китаєм та США, залишається ключовим ризиком для світової економіки у 2024 році, вважають аналітики JPMorgan.

Банк очікує, що ціни на нафту залишатимуться високими, незважаючи на уповільнення глобального економічного зростання. Це з тим, що пропозицію нафти обмежена, а попит залишається високим.

Середня ціна нафти Brent у 2023, 2024 та 2025 роках складе $81, $83 і $75 за барель відповідно

Вже наступного, 2024 року, світова потреба в нафті зросте на 1,6 млн барелів у день за рахунок зростання економік країн, що розвиваються.

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JPMorgan зазначає, що існує низка факторів, які можуть призвести до глобальної кризи, включаючи:

(!) Триваюча війна в Україні.

Посилення грошово-кредитної політики центральними банками у світі.

Зростання інфляції.

JPMorgan очікує, що ймовірність глобальної кризи у 2024 році нижча, ніж у 2023 році, але вона все ще зберігається.

Центральні банки у світі продовжать підвищувати процентні ставки у 2024 році, щоб боротися з інфляцією.

Зростання безробіття у світі сповільниться у 2024 році, але все одно залишиться вищим, ніж до пандемії Covid-19.

Світова торгівля сповільниться у 2024 році, але все одно залишиться вищою, ніж до пандемії Covid-19.

3. Прогноз від Amundi (керує майже $2 трлн по всьому світу)

Amundi очікує зниження споживання та стійку інфляцію на розвинених ринках

Прогнозує складнощі у Китаю, він знаходиться на шляху до ослаблення на тлі структурних змін у його економічній моделі.

Економіка Китаю в 2024 році зросте лише на 3,9%

У першому півріччі 2024 року очікується рецесія у США.

Ринки, що розвиваються (EM) стійкі, але мають більш високу фрагментацію. Азія – переможець у інвестиційних потоках

Інфляція продовжує знижуватися, але центральні банки зберігають пильність.

Фінансування «зеленого» переходу є основною метою бюджетної політики.

Прогноз зростання світової економіки:

2023 – 3%

2024 – 2,5%

2025 – 2,7%

Розвинуті країни (зростання ВВП):

2023 – 1,6%

2024 – 0,7%

2025 – 1,5%

Країни, що розвиваються:

2023 – 4%

2024 – 3,6%

2025 – 3,6%

Єврозона:

2023 – 0,6%

2024 – 05%

2025 – 1,2%

США:

2023 – 2,4%

2024 – 0,6%

2025 – 1,6%

Китай:

2023 – 5,2%

2024 – 3.9%

2025 – 3,4%

Індія:

2023 – 6,5%

2024 – 6%

2025 – 5,2%

Інфляція:

В світі:

2023 – 5,4%

2024 – 4,5%

2025 – 3,4%

Розвинуті країни:

2023 – 4,8

2024 – 2,6

2025 – 2,1

Країни, що розвиваються:

2023 – 5,8

2024 – 5,8

2025 – 4,2

Єврозона:

2023 – 5,7

2024 – 2,6

2025 – 2,2

США:

2023 – 4,2%

2024 – 2,6%

2025 – 2,1%

Китай:

2023 – 0,4%

2024 – 1,1%

2025 – 1,6%

4. ОЕСР та Азіатський банк розвитку так само знизили свої прогнози світового зростання у 2024 році

Глобальне економічне зростання у 2024 році становитиме близько 2,5%. Це нижче, ніж прогнозує МВФ

Основні ризики для глобальної економіки:

Війна в Україні може призвести до подальшого зростання цін на енергоносії та продовольство. Це може призвести до зниження реальних доходів населення та уповільнення споживчого попиту.

Зростання інфляції може призвести до зниження купівельної спроможності населення та уповільнення ділової активності.

Посилення грошово-кредитної політики може призвести до уповільнення зростання інвестицій та споживання.

5. Карта 10 ключових ризиків 2024 року від BlackRock:

1) Стратегічне суперництво США та Китаю (ризик високий)

BR не бачить військових дій у найближчому майбутньому, але вважає, що ризик зростає. Важливою віхою стануть президентські вибори на Тайвані у січні 2024 року.

2) Великі кібератаки (ризик високий)

Цього року хакери проникли в акаунти кількох чиновників США, оголивши вразливість урядової інфраструктури.

Буде зростання кіберактивності в зонах конфліктів і навколо майбутніх виборів, що може призвести до їхнього зриву.

Технологічні досягнення, особливо у сфері штучного інтелекту, можуть збільшити ризик зловмисних атак.

3) Великі терористичні атаки (ризик високий)

4) Глобальний технологічний поділ (ризики високі)

Технологічний поділ між США та Китаєм значно прискорюється за своїми масштабами та масштабами.

5) Конфлікт Росія-НАТО (ризик високий)

Війна в Україні стає затяжною, що підвищує ризик ескалації з НАТО.

Західні фінансові, енергетичні та технологічні санкції проти Росії продовжують посилюватись.

Дипломатичного рішення у найближчому майбутньому не очікується.

Контрнаступ України просувається повільно, і драматичний прорив видається малоймовірним.

Очікується, що тривала війна на виснаження триватиме до наступного року.

Підтримка Заходу виявилася вирішальною для успіху України, але в США це питання ставатиме все більш політизованим.

Найбільш вірогідним довгостроковим результатом є політичне, економічне та військове протистояння між Заходом та Росією.

(!!!) Західні союзники заявили про довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки України на саміті НАТО цього літа, по суті, перевівши Україну під парасольку безпеки Заходу.

6) Напруженість у Перській затоці (ризик високий)

Ризик регіональної ескалації високий, особливо якщо інші угруповання, такі як Хезболла, нападуть на Ізраїль або американські активи в регіоні.

США розмістили у регіоні значні військові сили, щоб підтримати Ізраїль та утримати інших гравців від вступу у війну.

Якщо з'являться прямі докази причетності Ірану до нападу, ми зможемо побачити дії Ізраїлю у відповідь, які вплинуть на потоки енергії та ринки.

7) Політична криза на ринках, що розвиваються (ризик середній)

Зростання цін на нафту і продовольство, а також вищі відсоткові ставки в США є ризиками для країн з ринком, що формується (у тому числі і для України).

Ми стурбовані відсутністю глобальної співпраці щодо полегшення боргового тягаря.

8) Північнокорейський конфлікт (ризик середній)

Північна Корея продовжує нарощувати свою ядерну зброю і вживає провокаційних дій, таких як запуски ракет.

9) Тупик кліматичної політики (ризик середній)

Розвинені країни не можуть збільшити державні інвестиції або вжити заходів для досягнення цілей щодо нульових викидів.

Війна в Україні висунула енергетичну безпеку на перший план. Криза прискорить перехід до миру з низьким рівнем викидів вуглецю.

10) Європейська фрагментація (ризик середній)

Енергетична криза та інфляційний тиск призводять до відродження популізму та економічної нестабільності.

Війна в Україні викликала потужний імпульс до європейської єдності. Досягнуто прогресу у реформуванні бюджетних правил ЄС, і можливої угоди буде досягнуто до кінця року. Очікуваний центристський та проєвропейський коаліційний уряд у Польщі є позитивним чинником для європейської єдності

6. Міжнародна консалтингова компанія А3М

Класифікація ризиків складається з оцінок наступних категорій:

В'їзд та виїзд зі країни, транспорт

Страйки, ризики інфраструктури

Охорона здоров'я та ризики для здоров'я

Природні небезпеки та навколишнє середовище, безпека

Економічна безпека (включаючи корупцію)

особливі ризики (культурні особливості)

Як бачите, Україна підсвічена у групі найризиковіших країн

7. Геополітичні ризики від агентства TENEO

Події 2023 року припускають, що глобальна система вступила в інтенсивний період структурних перетворень, які змінять геополітику та докорінно змінять міжнародне бізнес-середовище:

Війна Росії в Україні триває,

Заморожені конфліктибнулися в таких місцях, як Ізраїль/Газа та Нагірний Карабах,

Державні перевороти знову стали звичайним явищем в Африці,

Напруженість зросла між Китаєм/Філіппінами, Сербією/Косово та іншими країнами.

Африка

У 2024 році на Південну Африку, чекає великий політичний шок, порівнянний з муніципальними виборами 2016 року, але на національному рівні. Вперше Африканський національний конгрес (АНК) стикається з реальним ризиком втрати своєї парламентської більшості на виборах 2024 року

(!) В Африці, загалом, зростає ризик національних дефолтів, уряди багатьох країн уже не справляються з обслуговуванням боргу

Ризик державних переворотів у країнах Африки на південь від Сахари залишиться підвищеним у 2024 році.

До ключових країн, за якими варто стежити, належать країни з давніми сімейними династіями або лідерами, особливо Того, Камерун, Чад, Конго-Браззавіль, Екваторіальна Гвінея, Еритрея та Уганда.

Такі країни, як Ефіопія, де повстання амхара та ополченців оромо кидають виклик федеральному уряду, також уразливі.

Наслідком переворотів чи невдалих політичних переходів може стати не лише занепад демократії, а й загострення громадянських воєн та гуманітарних криз, як у Судані та, все частіше, у Малі.

Глобальна енергетика:

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом є найбільшим ризиком для нафтових ринків напередодні 2024 року.

Оскільки у США вступають у рік виборів, побоювання з приводу високих цін на нафту призвели до м'якшого застосування іранських санкцій, при цьому великі обсяги іранської нафти – приблизно на 500 000 барелів на добу додатково – надійдуть на ринок у 2023 році.

Азія

Зростання глобального впливу Китаю залишається під питанням, чи загальне відновлення економіки після політики нульового Covid було невтішним.

Все сильніша думка, що «пік Китаю» вже пройдено

Сі прагне переорієнтувати економіку Китаю на такі галузі, як виробництво напівпровідників, екологічно чиста енергетика, електромобілі та біотехнології, але вони поки що занадто малі, щоб заповнити дірку, залишену традиційними драйверами зростання, такими як житло та інфраструктура.

Ринок житла стане ключовим випробуванням у 2024 році

На Тайвані президентські вибори в січні зададуть тон на наступні чотири роки відносин між двома сторонами протоки.

У квітні/травні Індія проведе найбільші у світі демократичні вибори.

У Південно-Східній Азії Індонезія може побачити свої найважливіші вибори за останні десятиліття у лютому, де міністр оборони Прабово Субіанто стане одним із перших претендентів на зміну президенту Джоко Відодо.

Європа

У розвитку військового конфлікту в України мало причин для оптимізму

Захід не здатний забезпечити стільки масштабний обсяг військової допомоги, яка потрібна Україні

Росія, навпаки, збільшує свої виробничі потужності.

Москва прагне повернути собі ініціативу, нарощуючи наступ на великій східній лінії фронту, оскільки кремль сподівається на військові перемоги напередодні президентських виборів у Росії в березні.

(!!!) Будь-яке помітне скорочення зовнішньої допомоги Україні може відкрити шлях до нових досягнень Росії, що зміцнить рішучість кремля добиватися максималістських цілей військовими чи дипломатичними засобами – в Україні та, можливо, за її межами.

На виборах у ЄС очікується, що вкрай праві партії досягнуть більшого успіху, ніж у 2019 році.

Тенденція, яка, ймовірно, збережеться і в наступній Комісії, – це прагнення заходів щодо відновлення балансу економічних відносин з Китаєм.

Штучний інтелект

Дослідження показують, що у наступному десятилітті ринок штучного інтелекту зростатиме щонайменше на 30% щорічно, при цьому інструменти штучного інтелекту будуть використовуватися в освіті, охороні здоров'я, бізнес-операціях та за його межами.

Інвестиційні моделі прогнозують, що до 2025 року в штучний інтелект у всьому світі буде вкладено понад $200 мільярдів

У ЄС Закон про штучний інтелект набуде чинності до червня 2024 року, після чого Європейська комісія та держави-члени мають 18 місяців на розробку систем, необхідних для ефективного забезпечення дотримання політики

США

Оскільки Білий дім все більше уваги приділяє передвиборчій кампанії наступного року, зовнішня політика США у 2024 році буде спрямована на стабілізацію світу, який, схоже, виходить із-під контролю.

Три проблеми матимуть величезні наслідки для безпеки США, світової економіки та американської внутрішньої політики.

Стратегічна конкуренція між Сполученими Штатами та Китаєм залишиться найбільшим джерелом геополітичного ризику. У 2024 році президент Джо Байден має намір дотримуватися передбачуваного та прагматичного підходу до Китаю, де уповільнення економіки може спонукати Сі знизити напруженість. Тим не менш, потужні структурні перешкоди – і політика року виборів – ймовірно, перешкоджатимуть будь-якій стійкій розрядці. Обидві країни будуть, як і раніше, зосереджені настановлення власного лідерства у стратегічних технологіях (наприклад, штучному інтелекті) і на тому, чи продовжуватимуть вони спроби блокувати конкурентні переваги один одного.

Зіткнення між Ізраїлем і Хамасом, ймовірно, триватиме протягом кількох тижнів або навіть місяців і ще довше тривожитиме весь Близький Схід.

Вашингтон прагнутиме в першу чергу стримати кризу в секторі Газа, запобігаючи будь-яким регіональним наслідкам, які можуть загрожувати більш глобальними економічними наслідками, такими як зростання цін на енергоносії. Байден продовжить балансувати між підтримкою Ізраїлю, відносинами США з ключовими арабськими державами та різноманітними поглядами своєї власної політичної бази.

Україна

Вирішення проблеми вторгнення росії в Україну не передбачається.

Оскільки бойові дії переростають у дорогу війну на виснаження, Білому дому доведеться не лише підтримувати хитку міжнародну коаліцію, яка підтримує Київ, а й відновити внутрішньополітичну підтримку США допомоги Україні.

Оскільки ключові голоси Республіканської партії дедалі скептичніше ставляться до таких зобов'язань за кордоном, прагнення Байдена до Сполучених Штатів згуртувати глобальні демократії проти авторитаризму зіткнеться з перешкодами в міру наближення до листопада 2024 року.

Це приблизно 1/3 прогнозів, які вивчив останні дні.

В інших дуже близькі оцінки.

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Тож нам потрібно готуватися до нових викликів.

І вже на вчора готувати жорсткі антикризові дієві плани щодо:

Самозабезпечення себе виробничими потужностями з виготовлення боєприпасів та військової техніки Нам потрібна ефективна економіка «воєнного часу», яка відповідає викликам. Працювати на оборону та перемогу має кожне підприємство та кожен українець. Якщо ми не отримаємо у необхідному обвієм західну допомогу, ми можемо використати пов'язану емісію (Конда НБУ фінансує Мінфін) для забезпечення оборонного замовлення. Нагадаю, під час 2-ої світової війни державне замовлення формувало до 70% ВВП Потрібна програма самозабезпечення України всіма необхідними ресурсами: енергетичними, технічними, продовольчими, критичними матеріалами. Ну і потрібний професійний державний менеджмент для організації всіх цих процесів.

Це лише частина потрібних кроків, але треба з чогось починати. Часу вже немає.