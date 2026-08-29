Був турботливим батьком і досвідченим воїном. Згадаймо Михайла Ткачова

У 2017-2020 роках Михайло Ткачов служив у зоні АТО/ООС

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Ткачова.

Солдат Михайло Ткачов, псевдо Легенда, помер у лікарні 17 грудня 2025 року. Напередодні він дістав тяжкі опіки внаслідок скиду з дрона під час виконання бойового завдання в селі Діброва на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Михайло Ткачов народився 21 листопада 1996 року в селі Заставці Хмельницької області. Навчався у Вінницькому центрі професійно-технічної освіти переробної промисловості, де опанував фах кухаря-бармена. Працював водієм-експедитором у компанії «Нова пошта» в Хмельницькому.

У 2017-2020 роках Михайло служив у зоні АТО/ООС. Побратими згадують його як мужнього, рішучого й відповідального військовослужбовця, який неодноразово виконував складні бойові завдання.

Під час повномасштабного вторгнення боронив Україну в лавах 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, де обіймав посаду номера обслуги. Брав участь у Курській операції.

Солдат Михайло Ткачов, псевдо Легенда фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

«Він був турботливим татом, завжди думав про нас та любив по-справжньому. Для мене він назавжди залишиться найріднішим і найдорожчим», – сказала дружина Наталія.

Михайло помер 17 грудня 2025 року в лікарні. Напередодні, 10 грудня, під час бойового завдання в селі Діброва на Дніпропетровщині він дістав тяжкі опіки внаслідок скиду з дрона. Йому назавжди 29 років.

Поховали захисника в рідному селі Заставці. У нього залишилися дружина Наталія, син Нікіта, мама Валентина Петрівна, брати Антон і Олексій, сестри Ольга, Інна та Ніна.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.