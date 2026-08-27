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«Не слухайте Вашингтон». Кіт Келлог звернувся до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Не слухайте Вашингтон». Кіт Келлог звернувся до українців
Келлог наголосив, що американський народ підтримує боротьбу України
фото: Раміна Есхакзай

До 70% американців підтримують Україну, – Кіт Келлог

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що 68-70% американців підтримують Україну, тоді як лише 2% схвалюють дії Росії. Про це він зауважив в інтервʼю Раміні Есхакзай, передає «Главком».

Келлог закликав українців «не слухати Вашингтон», наголосивши, що американський народ загалом підтримує боротьбу України.

«Від 68 до 70% американців підтримують Україну і лише 2% – те, що робить Росія. Це показує, що американський народ з Україною. Не слухайте Вашингтон. Вашингтон має свій погляд. Саме тому його називають болотом. Але американці загалом захоплюються боротьбою України, розуміють її та підтримують українців», – сказав Кіт Келлог.

Раніше Кіт Келлог заявив, що Україні для ефективної взаємодії з президентом США Дональдом Трампом необхідно працювати не лише безпосередньо з ним, а й із ключовими представниками американської адміністрації. Серед людей, здатних впливати на рішення глави Білого дому, він назвав Марко Рубіо, Скотта Бессента та Піта Гегсета.

Зокрема, генерал прокоментував суперечку між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті у лютому 2025 року. Келлог відкинув твердження, що після конфлікту американська сторона нібито обговорювала можливість заміни президента України. Він наголосив, що особисто перебував на тій зустрічі та не чув подібних пропозицій.

Також Келлог зауважив, що Україні може знадобитися мобілізація жінок. За його словами, українська армія протягом останнього року суттєво посилила свої можливості, однак питання людського ресурсу залишається важливим.

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Теги: війна Кіт Келлог

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