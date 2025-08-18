Донбас розглядають як товар, але справжня боротьба точиться за Чорне море – The Telegraph

Свобода судноплавства в Чорному морі є значно важливішою для України, ніж суперечки щодо поділу територій

Чорне море часто залишається поза увагою, але його стратегічне значення надзвичайно важливе

Донбас трактують як товар, а тисячі людей, які хоробро боролися і борються за його захист, змушені спостерігати за цим. Про це пише кавалер ордена Британської імперії, офіцер Королівського флоту у відставці Том Шарп у статті для The Telegraph, інформує «Главком».

Він наголошує, що Чорне море часто залишається поза увагою, але його стратегічне значення надзвичайно важливе. Зокрема, наводяться дані OSINT про український винищувач МіГ-29, який забезпечував повітряне прикриття вантажного судна на шляху до Одеси. Це свідчить, що військові добре усвідомлюють значення свободи судноплавства.

У матеріалі нагадується, що з липня 2022 по липень 2023 року діяла зернова угода під посередництвом ООН і Туреччини. За цей час експорт зріс на 50% і склав 33 млн тонн зерна за 1000 рейсів.

Однак у липні 2023 року Росія вийшла з ініціативи й відновила атаки та мінування, що різко знизило показники.

Шарп зазначає, що Україна швидко розробила морські дрони, які разом із ракетними ударами та діями спецназу змусили російський Чорноморський флот відступити до Севастополя.

За його підрахунками, втрата свободи судноплавства на 80% завдала б шкоди економіці України на рівні 10–12% ВВП, а непрямі втрати можуть сягати 30%. Тому Київ не може допустити повторення такої ситуації.

Автор додає, що це питання виходить за межі України, адже йдеться про забезпечення продовольством інших країн і про стратегічні вигоди для Росії.

На його думку, свобода судноплавства в Чорному морі є значно важливішою для України, ніж суперечки щодо поділу територій. Ігнорування морського фронту, наголошує Шарп, може зруйнувати безпеку та процвітання держави.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не вийдуть з неокупованої частини Донеччини в обмін на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років – і в Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм (росіянам, – «Главком») приблизно 9 тис. кв. км, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території, – «Главком»), і це плацдарм для нової агресії», – наголосив президент.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України, інформує «Главком».

Рубіо підкреслив, що Вашингтон намагається знайти «золоту середину» у підходах до врегулювання конфлікту. Попри це, бойові дії стають дедалі запеклішими: Москва вважає, що має ініціативу, тоді як Київ завдає окупантам значних втрат у оборонних боях.