Сьогодні сили ППО збили всі крилаті ракети – таке стається рідко – Ігнат

14 березня 100% крилатих ракет ворога було збито

Під час чергового масованого обстрілу України 14 березня 2026 року сили протиповітряної оборони продемонстрували надзвичайну ефективність. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, захисникам неба вдалося ліквідувати всі крилаті ракети, що є рідкісним показником для таких масштабних атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юрія Ігната.

Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підкреслив, що сьогоднішній показник – 100% збиття крилатих ракет (таких як Х-101 та «Калібр») – трапляється вкрай рідко. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі.

«Є теж результати дуже непогані в екіпажів дронів-перехоплювачів, зенітних дронів. Значну частину ударних БпЛА вдалося перехопити саме цим способом», – зазначив Юрій Ігнат.

Особливу увагу речник приділив використанню дронів-перехоплювачів та зенітних безпілотників. Цей спосіб боротьби стає все більш масштабованим і демонструє високу ефективність проти ударних БпЛА типу Shahed та «Гербера».

Як відомо, у ніч на 14 березня ворог масовано атакував Україну, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Крім того, 14 березня армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.