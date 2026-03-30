Путін стане більш договороздатним? Зеленський пояснив роль Близького Сходу у контактах з РФ

Єгор Голівець
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Партнери допомагають із гуманітарними питаннями, але не ведуть політичних переговорів між Києвом і Москвою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Близького Сходу не виступають каналом політичних переговорів між Києвом і Москвою, однак активно залучені до гуманітарних процесів, зокрема обміну полоненими та повернення депортованих дітей. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання «Главкома».

У західній пресі промайнула інформація, що Зеленський через близькосхідних партнерів нібито передав пропозицію Путіну оформити енергетичне перемир’я. Це сталося після того, як Україна завдала дуже ефективних ударів по балтійській інфраструктурі експорту російської нафти, тому є сподівання, що Путін буде більш договороздатним.

У відповідь на цю інформацію президент зазначив, що Україна отримувала сигнали від окремих партнерів щодо зменшення ударів по енергетичному сектору Росії. «Передусім ми не просто завдаємо ударів. Я всім хочу нагадати: ми відповідаємо. Чому я нагадую? Останнім часом, після такої сильної енергетичної кризи світової, дійсно ми отримали сигнали від деяких наших партнерів, як зробити так, щоб зменшити наші відповіді по нафтовому сектору, енергетичному сектору Російської Федерації. Я ще раз наголошую, що якщо Росія готова не бити по українській енергетиці – ми не будемо відповідати по їх енергетиці», – заявив Зеленський.

Окремо президент пояснив, яку саме роль відіграють партнери з Близького Сходу. «Що стосується наших близькосхідних партнерів: ми проговорювали такі питання. Ми завжди з ними проговорюємо такі питання. Вони нам допомагають і щодо обміну полонених. Як з Катаром ми працюємо щодо повернення наших дітей. Безумовно, через Катар – це контакти з «рускою» стороною, де є вивезені наші діти, і ми їх повертаємо. Тому щодо питання війни Росії проти України, наслідків: ми, безумовно, про все це говоримо. Для нас це пріоритет», – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна залишається відкритою до домовленостей у разі готовності російської сторони. «Ми все це пропонували. І ми відкриті. Якщо «рускіє» будуть готові – будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час – ми готові вирішити це питання.», – додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час підготовки міжнародного турне не контактував з ізраїльською стороною ні на політичному, ні на експертному рівні.

