Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Telegraph: Російські пілоти провокували НАТО на початок війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Telegraph: Російські пілоти провокували НАТО на початок війни
фото з відкритих джерел

Порушення РФ повітряного простору Естонії викликало широку дискусію в Альянсі щодо того, коли саме варто натискати умовну кнопку для відкриття вогню

Кілька днів тому російські літаки здійснили вторгнення у повітряний простір Естонії. На перехоплення негайно вилетіли найсучасніші винищувачі НАТО – два італійські F-35 з авіабази, розташованої всього за 50 км від Таллінна. The Telegraph описує цей інцидент так: на короткий момент доля всього світу залежала від дій п’яти людей – трьох росіян і двох італійців, які не мали зв'язку між собою. У заголовку свого матеріалу видання зазначило, що російські пілоти, махаючи рукою, провокували НАТО до початку війни, інформує «Главком».

«Італійці розпочали стандартний протокол перехоплення, розгойдуючи свої крила з одного боку в інший. У відповідь російські пілоти повторили цей маневр. Потім один із пілотів підняв руку і привітно помахав. Протягом наступних дванадцяти хвилин італійські винищувачі супроводжували росіян аж до російського анклаву Калінінград. Це безпрецедентно тривалий час для порушення повітряного простору Альянсу», –йдеться у статті.

Цього разу винищувачам НАТО не знадобилося відкривати вогонь по озброєних російських МіГ-31. Проте цей інцидент викликав широку дискусію в Альянсі щодо того, коли саме варто натискати умовну кнопку для відкриття вогню.

НАТО забезпечує повітряну охорону Естонії, Латвії та Литви, оскільки жодна з цих країн не має власних винищувачів. З початку серпня італійські літаки вже сім разів вилітали на перехоплення, але всі попередні випадки відбувалися над міжнародними водами. Журналісти нагадали, що у 2015 році турецькі ВПС збили російський винищувач лише за 17 секунд після його порушення повітряного простору Туреччини. Коли італійські F-35 повернулися на базу, деякі експерти почали ставити запитання, чому на настільки явне порушення з боку Російської Федерації не було надано аналогічної відповіді. Інші висловлювали сумніви щодо того, чи справді росіяни могли помилково відхилитися від свого маршруту.

«Правила застосування зброї НАТО є засекреченими. Однак, коли уряди країн, як-от Італія, Велика Британія чи Швеція, надають літаки Альянсу, вони мають право вводити «застереження» щодо їх використання. Це може означати, що одна країна вирішує діяти обережніше, ніж інша», – пояснює видання.

До сьогодні система реагування на подібні події залишається досить неоднорідною. Журналісти зазначають, що досі незрозуміло, за яких конкретно обставин російський винищувач може бути збитий.

Співрозмовник The Telegraph, який має зв'язки з британською армією та досвід роботи в Естонії, стверджує, що Росія «постійно намагається розширити межі». Така ескалація вимагає від Великої Британії, яка має в Естонії близько 1000 військових, «переконатися, що будь-які сили, які вона готова розгорнути, мають належне оснащення та боєздатність, необхідну для самозахисту та забезпечення надійного захисту Естонії», – додав він.

Водночас, високопоставлений чиновник естонського уряду на умовах анонімності зауважив, що нинішня криза має певні позитивні наслідки для Таллінна. Зокрема, вона сприяє пом'якшенню різних правил і норм, що потенційно може прискорити процес переозброєння країни.

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу, 24 вересня, ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Зокрема, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Теги: росія НАТО Естонія винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінфін РФ порадував українців черговою новиною – зростання дефіциту бюджету РФ за вісім місяців становило 4,2 трлн рублів
Фінансовий колапс у РФ: бюджет летить у прірву війни
16 вересня, 16:51
За даними супутникових даних, було уражено два ключові радари
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24
27 серпня, 17:08
БпЛА вдарили по електропідстанції у місті Кропоткін
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електропідстанція
1 вересня, 03:31
Президентка Єврокомісії високо оцінила послідовну підтримку Литвою України
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансування для країн-сусідів РФ
1 вересня, 14:00
Особливо складна ситуація для незалежних АЗС, які не мають власних потужностей з видобутку та зберігання пального
У Росії закриваються АЗС через дефіцит бензину
10 вересня, 11:06
Фінляндія викликала посла РФ
Атака на Польщу: МЗС Фінляндії викликала посла РФ
12 вересня, 17:03
Пожежа на Краснодарському НПЗ у ніч на 31 серпня
Удари України по російських НПЗ не мають підтримки Заходу – Bloomberg
14 вересня, 04:42
24 лютого 2024 року Мостовий брав участь у фестивалі «Чемпіонат Переможців» у Тамбові
Легендарний футболіст збірної Росії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
24 вересня, 13:28
Федотов очолював комітет із розвитку транспортної інфраструктури з вересня 2022 року до квітня 2024
У Підмосков’ї знайдено мертвим ексголову транспортного комітету Петербурга
Вчора, 17:30

Політика

Аеропорт в Данії знову закрили через дрони
Аеропорт в Данії знову закрили через дрони
Польща закликає своїх громадян покинути Білорусь
Польща закликає своїх громадян покинути Білорусь
The Telegraph: Російські пілоти провокували НАТО на початок війни
The Telegraph: Російські пілоти провокували НАТО на початок війни
Трамп розкритикував Путіна та заявив про падіння економіки РФ
Трамп розкритикував Путіна та заявив про падіння економіки РФ
Рютте заявив, що Україна отримуватиме безперервний потік американської зброї
Рютте заявив, що Україна отримуватиме безперервний потік американської зброї
Пентагон розпускає комітет з питань жінок у війську, бо він «просуває феміністичну ідеологію»
Пентагон розпускає комітет з питань жінок у війську, бо він «просуває феміністичну ідеологію»

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua