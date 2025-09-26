The Telegraph: Російські пілоти провокували НАТО на початок війни

Порушення РФ повітряного простору Естонії викликало широку дискусію в Альянсі щодо того, коли саме варто натискати умовну кнопку для відкриття вогню

Кілька днів тому російські літаки здійснили вторгнення у повітряний простір Естонії. На перехоплення негайно вилетіли найсучасніші винищувачі НАТО – два італійські F-35 з авіабази, розташованої всього за 50 км від Таллінна. The Telegraph описує цей інцидент так: на короткий момент доля всього світу залежала від дій п’яти людей – трьох росіян і двох італійців, які не мали зв'язку між собою. У заголовку свого матеріалу видання зазначило, що російські пілоти, махаючи рукою, провокували НАТО до початку війни, інформує «Главком».

«Італійці розпочали стандартний протокол перехоплення, розгойдуючи свої крила з одного боку в інший. У відповідь російські пілоти повторили цей маневр. Потім один із пілотів підняв руку і привітно помахав. Протягом наступних дванадцяти хвилин італійські винищувачі супроводжували росіян аж до російського анклаву Калінінград. Це безпрецедентно тривалий час для порушення повітряного простору Альянсу», –йдеться у статті.

Цього разу винищувачам НАТО не знадобилося відкривати вогонь по озброєних російських МіГ-31. Проте цей інцидент викликав широку дискусію в Альянсі щодо того, коли саме варто натискати умовну кнопку для відкриття вогню.

НАТО забезпечує повітряну охорону Естонії, Латвії та Литви, оскільки жодна з цих країн не має власних винищувачів. З початку серпня італійські літаки вже сім разів вилітали на перехоплення, але всі попередні випадки відбувалися над міжнародними водами. Журналісти нагадали, що у 2015 році турецькі ВПС збили російський винищувач лише за 17 секунд після його порушення повітряного простору Туреччини. Коли італійські F-35 повернулися на базу, деякі експерти почали ставити запитання, чому на настільки явне порушення з боку Російської Федерації не було надано аналогічної відповіді. Інші висловлювали сумніви щодо того, чи справді росіяни могли помилково відхилитися від свого маршруту.

«Правила застосування зброї НАТО є засекреченими. Однак, коли уряди країн, як-от Італія, Велика Британія чи Швеція, надають літаки Альянсу, вони мають право вводити «застереження» щодо їх використання. Це може означати, що одна країна вирішує діяти обережніше, ніж інша», – пояснює видання.

До сьогодні система реагування на подібні події залишається досить неоднорідною. Журналісти зазначають, що досі незрозуміло, за яких конкретно обставин російський винищувач може бути збитий.

Співрозмовник The Telegraph, який має зв'язки з британською армією та досвід роботи в Естонії, стверджує, що Росія «постійно намагається розширити межі». Така ескалація вимагає від Великої Британії, яка має в Естонії близько 1000 військових, «переконатися, що будь-які сили, які вона готова розгорнути, мають належне оснащення та боєздатність, необхідну для самозахисту та забезпечення надійного захисту Естонії», – додав він.

Водночас, високопоставлений чиновник естонського уряду на умовах анонімності зауважив, що нинішня криза має певні позитивні наслідки для Таллінна. Зокрема, вона сприяє пом'якшенню різних правил і норм, що потенційно може прискорити процес переозброєння країни.

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу, 24 вересня, ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Зокрема, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.