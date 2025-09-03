Головна Світ Політика
Лавров озвучив умови стабільного миру в Україні

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Лавров озвучив умови стабільного миру в Україні
Лавров знову зробив декілька заяв про Україну
Лавров вкотре повторив умови Кремля для закінчення війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив принципові позиції Кремля для закінчення війни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю для газети компас «Компас», інформує «Главком».

Глава російського МЗС вкотре повторив тезу про «першопричини» війни. За його словами, Україна має відмовитись від вступу до НАТО.

«До таких причин відносяться загрози безпеці Росії, що виникли в результаті розширення НАТО та спроб втягнути Україну в цей агресивний військовий блок. Ці загрози повинні бути усунуті. Має бути сформована нова система гарантій безпеки для Росії та України, як складова частина загальноконтинентальної архітектури рівної і неділимої безпеки в Євразії», – каже він.

Лавров також заявив, що влада в Україні має відновити для громадян на державному рівні «російську мову, культуру, традиції, канонічне православ'я та російськомовні ЗМІ».

Російський міністр каже, що світова спільнота має визнати окуповані Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області та Крим у складі Російської Федерації.

«І, нарешті, необхідно забезпечити нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України, тобто ті умови, які були прописані в декларації незалежності України 1990 року і на основі яких українська державність була свого часу визнана Росією та всім міжнародним співтовариством», – заявив Лавров.

Раніше Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ заявило, що не розглядає можливості територіальних поступок Україні, наголосивши, що Кремль вважає «своїми» чотири області, захоплені унаслідок збройної агресії. При цьому російська сторона ігнорує той факт, що ці регіони перебувають під її контролем лише частково.

Теги: перемир'я Сергій Лавров переговори окуповані території

