На Волині дружина священника УПЦ МП назвала українську мову «некрасивою»
Прихожани храму хочуть приєднатися до ПЦУ, а прихильники УПЦ МП виступають проти, називаючи це «відбиранням храму»
Священника Московського патріархату просили справляти богослужіння українською мовою, проте він відмовився, а його дружина нібито пояснила це тим, що українська – «некрасива». Про це розповів священник ПЦУ Андрій Сех у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.
Прихожани храму у селі Поповичі Ковельського району хочуть приєднатися до ПЦУ, проте прихильники Московського патріархату і священник УПЦ МП виступають проти, називаючи це «відбиранням храму».
Як розповідає Андрій Сех, ініціативна група місцевих хлопців, які займалися розмінуванням на Донбасі, прийшли до попа Московської церкви з проханням перейти до ПЦУ.
«Вони прийшли, почали з ним спілкуватися. Там його дружина. Ті люди говорять до нього: «Давайте хоч на українській мові служити». На що вона відповідає: «Ну що ви вчепилися за ту українську мову. Ну вона ж некрасіва». От це слова дослівно. Хлопці опустили руки, стали і вийшли. Ну про що ще можна говорити?» – каже священник ПЦУ.
Він також припускає, що в УПЦ МП, можливо, і залишилося проукраїнське духовенство. Однак, все ж більшість має проросійську позицію.
«І це страшно. Зараз війна і я, наприклад, не знаю, що тому священнику прийде в голову в той чи інший момент», – зазначає Андрій Сех.
Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.
Українська православна церква Московського патріархату на своєму сайті виступила із заявою щодо схвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Представники церкви наголошують, що законопроєкт ще не став законом, а сама московська церква є «самостійною і незалежною».
Як повідомлялося, щоб завадити переходу вірян у православну церкву Московський патріархат придумав нову аферу – у громад буквально крадуть храми. Їх переоформлюють на благодійні фонди, приватні компанії, та просто дарують родичам. Так, без святині лишилася громада села Проців на Київщині, тож місцеві мусять молитися на вулиці.
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