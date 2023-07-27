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У Росії розбився гелікоптер із пасажирами на борту (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії розбився гелікоптер із пасажирами на борту (відео)
На відео видно, що після падіння гелікоптер загорівся
фото скріншот відео

Попередньо, шість людей загинули і ще сім – отримали поранення

У російській республіці Алтай упав гелікоптер Мі-8 внаслідок чого загинуло шестеро людей. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на екстрені служби РФ.

Як зазначається, вертоліт перевозив групу туристів і зазнав аварії в районі села Тюнгур. Причиною аварії стали електричні дроти, за які гелікоптер зачепився під час посадки.

Попередньо, шість людей загинули і ще сім – отримали поранення.

 

Відомо, що політ здійснювала авіакомпанія «АлтайАвіа», у гелікоптері перебували туристи. Точна кількість постраждалих уточнюється, на місце їдуть екстрені служби. На відео видно, що після падіння гелікоптер загорівся.

Раніше повідомлялося., що за 90 км від Якутська (Росія) розбився вертоліт Мі-8. Російське МНС повідомило, що гелікоптер «здійснив аварійну посадку». На борту був 21 пасажир і чотири члени екіпажу. 

Теги: політ вертоліт гелікоптер поранення росія аварія

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