Енергосистема України страждає через затримку опалювального сезону: заява «Укренерго»

Через затримку з початком опалювального сезону споживання електроенергії в Україні зросло на 20%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар голови правління «Укренерго» Віталія Зайченка у ефірі єдиного телемарафону.

Затримка запуску опалювального сезону в Україні спричинила різке зростання навантаження на енергосистему. Віталій Зайченко пояснив: «Основне – це відсутність теплопостачання. Зараз багато споживачів гріються за рахунок електроенергії – це кондиціонери й обігрівачі».

В «Укренерго» сподіваються, що запуск теплопостачання протягом десяти днів знизить навантаження на систему: «Ми сподіваємося, що найближчим часом, протягом десяти днів, теплопостачання буде забезпечене по всій території України, і це приведе до зниження споживання електроенергії».

За його словами, останні роки побутові споживачі стали найбільшим споживачем електроенергії в Україні, тому їхня поведінка може суттєво допомогти стабілізувати ситуацію, якщо вони не вмикатимуть одночасно кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо, що через різке зниження температури споживання електроенергії в Україні зросло більш ніж на 20%, повідомив голова «Укренерго» Віталій Зайченко. Багато українців змушені обігрівати оселі кондиціонерами та електрообігрівачами, що додатково навантажує енергосистему. Посадовець наголосив, що від поведінки побутових споживачів залежить стабільність мережі, і порадив уникати одночасного використання потужних приладів у години пікового навантаження.

До слова, у Києві наразі не планують розпочинати опалювальний сезон. Хоча технічно столиця до цього готова, влада вирішила почекати через теплу погоду та необхідність економії газу.

В Італії цього року посилили контроль за використанням опалення через енергетичну кризу. Жителі країни ризикують отримати штраф до 3 тисяч євро, якщо температура в їхніх оселях перевищує 19° C під час опалювального сезону. Обмеження діють залежно від кліматичних зон, а мета – зменшити споживання енергії та знизити навантаження на енергетичну систему.