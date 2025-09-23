Борги на ринку електроенергії зростають і потребують системного вирішення – експерт

Системні борги загрожують інвестиціям в енергетику – Український інститут майбутнього

Накопичені борги залишаються серйозним бар’єром для розвитку енергосектору попри те, що інвестори готові вкладати в українську енергетику, а внутрішні компанії вже активно будують об’єкти ВДЕ. Про це заявив експерт аналітичного центру «Українського інституту майбутнього», голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, на ринок заходять навіть компанії, для яких енергетика є непрофільним бізнесом, а внутрішні інвестори вже не бояться і будують нові потужності навіть у прифронтових регіонах.

«Навіть в Миколаївській області будуються вітропарки, в Одеській області будуються вітропарки, в Полтавській області будуються вітропарки, не говорячи про глибокий тил. І тут це є дуже цікавим і закордонні інвестори дивляться», – сказав він.

Водночас серйозною проблемою експерт назвав боргову кризу на ринку електроенергії.

«Є проблема з боргами, які накопичились, і вона почалася до початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні вона також знову зростає, ця куля боргів», – наголосив експерт.

Серед можливих інструментів вирішення ситуації він назвав як непопулярні, так і більш ринкові підходи.

«Є непопулярні методи – це підвищення тарифу для населення, але я думаю, що на це не піде чинна влада. А з іншого боку – це випуск «зелених облігацій», залучення зовнішнього фінансування і компенсація цих боргів», – пояснив Ігнатьєв.

На його думку, комплексне розв’язання боргової проблеми дозволить продемонструвати інвесторам здоровий клімат на ринку і забезпечити подальшу інтеграцію відновлюваних джерел у майбутню модель енергосистеми.

Раніше директор «Енерго-Плюс» Євген Корф наголошував, що продовження практики несвоєчасних розрахунків веде до втрати довіри інвесторів і фактичного згортання нових проєктів в енергетиці.