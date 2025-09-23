Головна Скотч Курйоз
Витік з унітазу «влетів у копієчку»: тернополянин заборгував майже 200 тис. грн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Несправний зливний бачок у квартирі тернополянина спричинив багатотисячний рахунок за воду
фото: Суспільне Тернопіль

Через постійний витік води зі зламаного зливного бачка чоловік повинен сплатити рекордний рахунок «Тернопільводоканалу»

У Тернополі мешканець багатоповерхівки через несправний зливний бачок накопичив борг за воду понад 173 тис. грн. Витік тривав місяцями, а абонент ігнорував зауваження водоканалу та сусідів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Тернопільводоканал».

Працівники «Тернопільводоканалу» виявили проблему під час перевірки багатоповерхівки на вул. Миру. Різниця між обсягом води, що надходила до будинку, і показниками квартирних лічильників становила сотні кубометрів.

Попри численні спроби водоканалівців зв’язатися з мешканцем, доступ до його квартири довгий час був обмежений. Лише після втручання ЖЕКу та огляду фахівців було встановлено, що унітаз через несправний зливний бачок постійно пропускав воду.

«Завдяки сприянню ЖЕКу і мешканців багатоповерхівки після тривалих зусиль водоканалівці втрапили в квартиру абонента. І вжахнулися, бо в унітазі через несправний кран і зламаний змивний бачок був безперервний і потужний витік води. Водиця гаратала в унітазі, наче невеличкий струмінь фонтану...Чому проблему ігнорував мешканець, нестарий іще чоловік, не попросивши допомоги ні в ЖЕКу, ні у водоканалу – питання окреме. Тим паче, постійний «потічок» в унітазі і вічно працюючий лічильник мали би наштовхнути абонента на певні підозри щодо справності сантехніки та обсягів споживання води...», – йдеться у повідомленні. 

Згідно з показниками лічильника, абонент спожив понад 4700 кубометрів води. Внаслідок недбалості тернополянин отримав рахунок на 173 тис. грн.

Водоканал закликає усіх мешканців регулярно перевіряти сантехніку та оперативно усувати навіть незначні витоки води, щоб уникнути великих фінансових втрат та раціонально використовувати водні ресурси.

«Главком» раніше розповідав, що в суспільстві побутує стереотип, що ліквідовуючи витоки та замінюючи водогони, працівники водоканалів увесь час нецензурно висловлюються. У Вінницяоблводоканалі в жартівливій формі спростували цю думку. На сторінці комунального підприємства в соцмережі описали цілий діалог двох працівників, які ремонтують водопровідні труби. 

На підприємстві визнають, що під час робіт «смачне» слівце у робітників таки проскакує. Втім, висловлюються вони так не зі зла, а для вивільнення емоцій через нелегку працю. 

вода гроші комуналка Тернопіль чоловік соцмережі

