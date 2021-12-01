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    Думки вголос

    Чи має право журналіст стріляти на війні?

    Проти Юрія Бутусова можуть порушити в РФ кримінальне провадження про &laquo;вбивства мирних жителів Донбасу&raquo; - Чи має право журналіст стріляти на війні?
    Проти Юрія Бутусова можуть порушити в РФ кримінальне провадження про «вбивства мирних жителів Донбасу»
    скріншот з відео Юрія Бутусова

    Нікого ще не врятувало посвідчення преси

    Мовою оригіналу

    Может ли журналист стрелять на войне при защите своей страны…

    Я вот все никак не могу понять – почему к сантехникам таких вопросов не применяют?

    Все эти разговоры о том, что теперь орки будут убивать журналистов, потому что они будут думать, что журналисты стреляют из пушек… А до этого-то орки журналистов в попку целовали, соблюдали по отношению к некомбатантам нормы международного права и препровождали их в офис ООН и ОБСЕ с чаем и пряниками.

    Нигде. Никогда. Ни разу. Никого. Ни одного журналиста. Никакая пресс-карта еще ни от чего не защитила.

    Нарвешься на адекватных – тебе повезло.

    Нарвешься на неадекватных, или в состоянии аффекта, или только что вышедших из боя, или потерявших друзей – будь ты хоть сто раз безоружным журналистом, тебе конец.

    Спросите хоть Станислава Асеева, хоть Романа Сущенко, хоть кого угодно.

    Уедешь на подвал на раз два.

    Я вот был абсолютно безоружным, в гражданской одежде, гарматы обходил за сто километров – и все равно был отделан до состояния переломанных костей, засунут в мешок и выкинут голым в серую зону подыхать, откуда выползал долго и кинематографически красиво.

    Если ты журналист – ты априори шпион

    Ты априори вынюхиваешь, снимаешь расположение, ставишь ГПС-маячки, сливаешь данные, подставляешь наших воинов, пиаришься на чужой крови и прочая, и прочая, и прочая. Причем для обеих сторон.

    Ты всегда будешь инородным телом.

    Нынешний кейс с Юрием Бутусовым – отличный тому пример.

    Минобороны уже выпустило заявление, что этим роликом журналист Бутусов подставил наших воинов.

    Как? Каким образом? Начнется обострение? Разве для обострения распятого мальчика в трусиках уже не достаточно? Обязательно нужен Бутусов? Разве им для обострения вообще хоть когда-то было нужно хоть что-то? К чему это притягивание за уши высосанного из пальца…

    И реальность – она такова.

    Едешь журналистом на войну? Готовься выгребать. Зачастую – от обеих сторон

    Что бы ты ни сделал. Как бы себя не вел.

    Повод найдется всегда.

    Вот лично мне, как журналисту – то есть, респонденту в этом опросе абсолютно релевантному, в этом случае я сейчас эксперт, я знаю, о чем говорю – совершенно плевать, стрелял ли Юрий Бутусов из гарматы, не стрелял ли Юрий Бутусов из гарматы… Я знаю, что моя безопасность в этой войне зависит не от этого. Я знаю, что моя безопасность от этого не зависит совершенно. Я знаю, что я выгребу в любом случае – существует ли Юрий Бутусов на свете вообще, или не существует.

    Не Бутусов является источником моих проблем на войне, как журналиста.

    Вот вообще не он.

    Поэтому все эти разговоры – подставил, теперь будет плохо, остальных будут сразу расстреливать – это все из сферического вакуума про гипотетического коня. Всегда расстреливали. За сто лет и сто войн до Бутусова. И через сто лет и сто войн после.

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    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: скандал журналіст Офіс президента Юрій Бутусов
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    Чи має право журналіст стріляти на війні?