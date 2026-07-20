Операція «Захистимо косу на Дніпрі від забудовників». На чиєму боці Кличко і КМДА?

Процедури чи відмовки: чому у КМДА майже рік зволікають із захистом коси на Дніпрі від забудови?

Департамент захисту довкілля Київської міської державної адміністрації ігнорує вимогу киян створити на косі затоки Собаче Гирло ландшафтний заказник місцевого значення.

І це при тому, що відповідна петиція давно набрала необхідні 6 тис. голосів, а наукове обґрунтування для звернення киян підготувала знана екозахисна організація «Українська природоохоронна група». Крім того, клопотання про створення цього заказника підтримало «WWF-Україна» – українське відділення найбільшої природоохоронної організації у світі «Всесвітній фонд природи».

Лист «WWF-Україна» до КМДА з проханням підтримати клопотання про оголошення заказника «Затока Собаче Гирло»

Те, що в Оболонському районі можуть забудувати косу на Дніпрі стало зрозуміло, коли поблизу Собачого гирла запланували паркінг для 700 автомобілів і спорудити ще один міст. Це буде вже третій (!). Мова йде про площу 33 гектари рекреаційної території на Дніпрі, де вже є приватна ділянка. А фірма, пов’язана з одіозним забудовником Ігорем Мазепою, отримала дозвільні документи для проєктування житлово-адміністративного комплексу на одній із земельних ділянок коси.

Паркінг – це не єдина зміна в інфраструктурі поблизу Дніпра. Тут уже звели міст «Хвиля Азова» (так званий міст-хвиля) за підтримки «Столиця Груп», яку пов’язують зі забудовницею і спонсоркою «Батьківщини» Владою Молчановою. Видання «Наші гроші» повідомляло, що серед документів, які опинилися в розпорядженні журналістів, був проєкт домовленостей щодо потенційної забудови ділянок у Києві, у якому згадувалися Влада Молчанова та Денис Комарницький.

Департамент захисту довкілля КМДА на звернення киян щодо створення заказника надав відповідь, яка не узгоджується із законодавством. Посадовці не мали претензій до експертного обґрунтування екологічної цінності території або форми звернення, але перенаправляти це питання на розгляд Київради не стали. У відповіді зазначали, що планують провести опитування щодо створення заказника у «Київ Цифровий».

Відповідь Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА щодо проведення опитування у «Київ Цифровий»

Слід зазначити, що відповідно до рішення Київради, яке регулює розгляд клопотань про оголошення територій природно-охоронного фонду, Департамент зобов’язаний протягом місяця або схвалити клопотання та передати його на розгляд безпосередньо до Київради, або відмовити у його схваленні. Проведення жодних попередніх обговорень на цьому етапі не передбачено. Аналогічні норми містить Закон України «Про природно-заповідний фонд». Крім того, Департамент має право відмовити лише через невідповідність клопотання або додаткам до нього встановленим вимогам. Таким чином, Департамент є інституцією, яка лише перевіряє клопотання на відповідність формальним вимогам. Політичні обговорення щодо доцільності оголошення заказника мають проводитись вже Київрадою.

Експерт та голова правління «Української природоохоронної групи» Олексій Василюк зазначає: «Наша організація підтримала клопотання про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Затока Собаче Гирло», оскільки уся прибережна зона Дніпра у Києві має високу екологічну цінність з точки зору збереження міграційних шляхів птахів. Україна взяла на себе зобов’язання їх охороняти. Водночас Київ через забудову наразі є найбільш проблемною ділянкою на шляху міграції птахів. Тож з точки зору збереження екології та виконання міжнародних зобов’язань важливо запобігти забудові цієї території на березі Дніпра».

І тут варто додати, що раніше мешканці міста у вирішенні таких питань мали б звертатися напряму до депутатів Київради. Але у 2024 році самі ж депутати змінили порядок створення ландшафтних заказників місцевого значення. Без попереднього схвалення Департаменту захисту довкілля питання не може рухатися далі. За рішення проголосували «Європейська солідарність», «Удар», «Єдність», «Батьківщина», «Голос», «ОПЗЖ» та особисто мер Віталій Кличко.

Та навіть відповідь про необхідність проведення цього опитування активістам вдалось отримати геть не одразу. Протягом встановленого терміну чиновники нічого не відповіли. Громадська організація «Парк Прирічна» звернулось до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Лише після того, як там відкрили провадження та звернувся до Департаменту, чиновники надіслали лист про плани провести опитування.

Зараз же влада Києва не поспішає навіть проводити опитування у «Київ Цифровий». І це при тому, що з моменту надання відповіді на звернення пройшло 11 місяців.

Понад пів року тому керівництво змінилось і головою Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату став Павло Іванов. За час головування Іванова не було ані розглянуто клопотання, ані організоване опитування. Порушення процедури та затягування часу викликають у місцевих мешканців побоювання щодо ймовірних планів забудови Собачого Гирла.

На жаль, попри наявність наукового обґрунтування та успішної петиції за створення заказника «Затока Собаче Гирло», міська влада тривалий час ухиляється від створення природоохоронної зони та належного прозорого розгляду цього питання.

На запит «Голки» Павло Іванов повідомив, що опитування громадської думки не організували, оскільки чиновники не отримали від громадської організації «Парк Прирічна» узгодженої позиції щодо проведення такого опитування. Законність зупинення розгляду клопотання через ідею провести дослідження громадської думки директор департаменту не прокоментував.

Водночас активісти із подивом дізнались про таку позицію Павла Іванова. У громадській організації кажуть: у минолорічному листі їх поставили перед фактом, що КМДА планує провести опитування, і ніякої позиції не запитували. До того ж активісти вважають пропозицію провести на даному етапі таке опитування спробою затягнути процес розгляду клопотання та, ймовірно, викривити його результати.

Голова громадської організації «Парк Прирічна» Гліб Антоненко зауважує: «Це показує справжнє ставлення департаменту до створення об’єктів природно-заповідного фонду. Отримувати таку відповідь від посадовця, який багато років займався питаннями природно-заповідної справи та збереження біорізноманіття в Міндовкіллі, – неочікувано. Ця позиція суперечить законодавству і демонструє неповагу до провідних екологічних організацій «Української природоохоронної групи», WWF-Україна та дев’яти науковців і екологів, які розробляли наукове обґрунтування необхідності заповідання коси затоки. Сподіваюся, що така відповідь – прикра помилка через надмірну завантаженість Павла Іванова, і ми нарешті побачимо розгляд нашого клопотання відповідно до законодавства України».

Наразі активісти повторно звертаються до чиновників, щоб вони передали ініціативу зі створення заказника «Затока Собаче Гирло» до Київради, як цього вимагає закон.