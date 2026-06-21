У Києві стартував ЛГБТ-прайд (відео)

У центрі Києва поліція посилила заходи безпеки під час проведення маршів

Серед тих, хто прийшов на марш та ходу є військовослужбовці

Сьогодні, 21 червня, у Києві проходить Марш рівності, організований ГО «КиївПрайд». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Учасники мирної ходи «КиївПрайд» закликають до ухвалення закону про цивільні партнерства, а також виступають проти проєкту нового Цивільного кодексу і дискримінації.

🏳️‍🌈 Учасники Маршу Рівності за права ЛГБТК-спільноти закликають до ухвалення закону про цивільні партнерства, а також виступають проти проєкту нового Цивільного кодексу і дискримінації



Водночас в центрі столиці зібрався натовп людей, який проводить «Марш Традиції» та «Ходу на… pic.twitter.com/XvwUW2D6ZV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Водночас в центрі столиці зібрався натовп, який проводить інформаційно-просвітницький захід «Хода на захист сім’ї, дітей та України». Вони заявляють, що вийшли, аби підтримати «сімейні цінності» та захистити «суспільну мораль».

⚡️ У центрі Києва проходять два масові заходи – акція на підтримку прав ЛГБТ та марш прихильників традиційних цінностей



Через проведення заходів у столиці тимчасово перекрили частину вулиць. На місці працюють правоохоронці, посилено заходи безпеки. pic.twitter.com/2wJce3BIPQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Серед тих, хто прийшов на марш та ходу є військовослужбовці.

Нагадаємо, поліція Києва та придані сили забезпечують публічну безпеку під час проведення масових заходів у центрі міста.

До слова, 17 травня в центрі Одеси відбулася публічна хода учасників ЛГБТ-прайду. Одночасно на цій же локації розгорнулася масштабна акція протесту прихильників традиційних сімейних цінностей, яка зрештою переросла у фізичне протистояння та сутички між опонентами.