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У Києві стартував ЛГБТ-прайд (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві стартував ЛГБТ-прайд (відео)
У центрі Києва поліція посилила заходи безпеки під час проведення маршів
фото: скриншот з відео

Серед тих, хто прийшов на марш та ходу є військовослужбовці

Сьогодні, 21 червня, у Києві проходить Марш рівності, організований ГО «КиївПрайд». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Учасники мирної ходи «КиївПрайд» закликають до ухвалення закону про цивільні партнерства, а також виступають проти проєкту нового Цивільного кодексу і дискримінації.

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Водночас в центрі столиці зібрався натовп, який проводить інформаційно-просвітницький захід «Хода на захист сім’ї, дітей та України». Вони заявляють, що вийшли, аби підтримати «сімейні цінності» та захистити «суспільну мораль».

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Серед тих, хто прийшов на марш та ходу є військовослужбовці.

Нагадаємо, поліція Києва та придані сили забезпечують публічну безпеку під час проведення масових заходів у центрі міста.

До слова, 17 травня в центрі Одеси відбулася публічна хода учасників ЛГБТ-прайду. Одночасно на цій же локації розгорнулася масштабна акція протесту прихильників традиційних сімейних цінностей, яка зрештою переросла у фізичне протистояння та сутички між опонентами.

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Теги: ЛГБТ Київ

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