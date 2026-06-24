У Києво-Печерській лаврі завершено консервацію даху Успенського собору

В Успенському соборі триває осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень тепловими гарматами

У Києво-Печерській лаврі завершили аварійно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху Успенського собору, який постраждав внаслідок російської атаки в ніч на 15 червня. Про це 23 червня повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, інформує «Главком».

Наразі продовжують працювати теплові гармати, які використовують для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень собору.

До проведення робіт на території Лаври залучали понад 100 рятувальників фото: ДСНС Києва/Facebook

«Сьогодні ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху завершені», – зазначив Даник.

фото: ДСНС Києва/Facebook

До проведення робіт на території Лаври залучали понад 100 рятувальників із різних підрозділів та понад 25 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще майже чотири десятки дістали поранення. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено. Після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

З 19 червня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» частково відновив роботу для відвідувачів. Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.