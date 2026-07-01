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Нова фотозона: у столичному парку «Перемога» з'явилися квітучі дерева (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нова фотозона: у столичному парку «Перемога» з'явилися квітучі дерева (фото)
Озеленювачі створили дерева з горщиків із сурфініями
фото: КП по УЗН Дніпровського району

Нові квіткові арт-об’єкти вже стали окрасою однієї з найулюбленіших локацій відпочинку киян

У партерній частині столичного парку «Перемога» з’явилися унікальні квітучі дерева. Три велетенські конструкції, оздоблені яскравими сурфініями, створили київські зеленбудівці як сучасний елемент вертикального озеленення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень (КП УЗН) Дніпровського району. 

Яскраве цвітіння літніх сурфіній
Яскраве цвітіння літніх сурфіній
фото: КП по УЗН Дніпровського району

Нові квіткові арт-об’єкти вже стали окрасою однієї з найулюбленіших локацій відпочинку киян, привертаючи увагу відвідувачів яскравими літніми барвами.

Квітуче дерево з сурфіній у парку «Перемога»
Квітуче дерево з сурфіній у парку «Перемога»
фото: КП по УЗН Дніпровського району

Озеленювачі запрошують містян та гостей столиці завітати до парку, аби помилуватися цією красою та зробити колоритні фотографії.

Комунальники просять відвідувачів дбайливо ставитися до нових інсталяцій
Комунальники просять відвідувачів дбайливо ставитися до нових інсталяцій
фото: КП по УЗН Дніпровського району

Водночас комунальники звертаються до відвідувачів із проханням дбайливо ставитися до нових інсталяцій. Киян закликають не витоптувати доглянутий газон довкола конструкцій, не обривати квіти петуній та не намагатися саджати дітей на самі квіткові дерева, аби зберегти сад для всіх гостей парку якомога довше.

Нагадаємо, на бульварі Амвросія Бучми, що у Дніпровському районі столиці, квітує тюльпанове дерево. Тюльпанове дерево, або ж ліріодендрон, є найближчим родичем магнолії. Озеленювачі кажуть, що вид має надзвичайно давню історію: предки ліріодендрона були поширені на території Євразії ще в крейдяному періоді – близько 100 мільйонів років тому.

До слова, у Києві цього року збільшили кількість міських ділянок із режимом обмеженого скошування трави до 119 локацій загальною площею 251 гектар. Щороку з початком теплого періоду скошування трави стає однією з найбільш обговорюваних тем серед киян, оскільки частина мешканців активно підтримує природні підходи до утримання дикорослих зон, а інші віддають перевагу традиційним доглянутим газонам. Саме тому в місті вже кілька років поспіль застосовують диференційований підхід до утримання територій відповідно до їхнього безпосереднього функціонального призначення.

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Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд рослини

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