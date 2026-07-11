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Росія вигадала фейк про Зеленського й меморіал УПА на Волині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вигадала фейк про Зеленського й меморіал УПА на Волині
У фейковому відео використали логотип та стиль подачі телеканалу France 24
фото: Центр протидії дезінформації / Telegram

France 24 офіційно спростувала: телеканал ніколи не випускав такого сюжету

У соцмережах поширюють відео, стилізоване під сюжет France 24, у якому йдеться про нібито підписаний Володимиром Зеленським указ про будівництво масштабного меморіалу лідерам УПА на Волині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації: телеканал такого сюжету не випускав, а сам «указ» – фальшивка.

Як поширювали фейк

Через мережу анонімних акаунтів у соцмережах поширили сфабрикований новинний сюжет, стилізований під матеріал міжнародного телеканалу France 24. У ньому стверджується, що Зеленський нібито підписав указ про будівництво меморіального комплексу на честь лідерів УПА поблизу Луцька. Пропагандисти запевняли, що проєкт вартістю $70 млн профінансує Європейський Союз, а будівництво буцімто розпочнеться 11 липня – саме того дня, коли в Польщі вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії.

Що виявилося насправді

Керівництво англомовної редакції France 24 офіційно підтвердило, що телеканал ніколи не створював і не випускав в ефір такого матеріалу. Продемонстрований у відео «указ президента» – фальшивка: документ із таким номером стосується зовсім іншого питання. Для створення дезінформації використали контекст реального законопроєкту №15360, який справді розглядає Верховна Рада, – але він передбачає створення загальнонаціонального Пантеону в Києві для вшанування видатних діячів української історії різних епох, а не окремого комплексу УПА на Волині.

Навіщо це Росії

У Центрі протидії дезінформації наголосили: мета Кремля – підірвати єдність між українським і польським народами, спровокувати політичне напруження між Києвом і Варшавою та знизити рівень підтримки України з боку Польщі напередодні 11 липня. Вкид є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на дестабілізацію українсько-польських відносин. Використання підроблених відео та логотипів міжнародних медіа – характерний прийом російської мережі дезінформації «Матрьошка», про залучення якої до цієї кампанії Центр повідомляв раніше.

Не перша провокація до річниці

Це вже друга хвиля дезінформаційної кампанії Кремля напередодні 11 липня. На початку липня «Главком» повідомляв, що Центр протидії дезінформації при РНБО попереджав про підготовку Росією фальшивих документів щодо подій Волинської трагедії, координацію якої, за даними Центру, особисто здійснює директор ФСБ РФ Олександр Бортніков.

У ніч проти 5 липня ці попередження справдилися: пропагандистський ресурс Russia Today оприлюднив матеріал із посиланням на нібито «розсекречені» архіви ФСБ, у якому командира УПА-Північ Дмитра Клячківського (Клима Савура) звинуватили у вбивстві 11 католицьких священників і майже 2 тис. поляків у Володимирі-Волинському влітку 1943 року. Історик Володимир В'ятрович заявив, що наведені у цих «документах» цифри жертв не підтверджуються жодними іншими джерелами – ні польськими, ні українськими, ні німецькими.

Нагадаємо, напруження між Києвом і Варшавою навколо теми УПА триває з травня, коли Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування «імені Героїв УПА», що викликало гостру реакцію президента Польщі Кароля Навроцького. До слова, нещодавно Європарламент у своїй резолюції розкритикував це рішення, закликавши Київ і Варшаву до деескалації. Це не перший випадок, коли Кремль намагається використати фейкові документи для загострення українсько-польських стосунків: посол України у Польщі Василь Боднар раніше розповідав, що Росія поширювала фальшивий лист українського міністра та фейкове відео, щоб зірвати ексгумаційні роботи на території Польщі.

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Теги: Європейський Союз Європарламент Василь Боднар провокація Волинська трагедія документи фейк Верховна Рада росія

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