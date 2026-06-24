Втретє за рік нетверезий і без прав. У Києві водій на Audi врізався в дерево (фото)

Внаслідок аварії ніхто не постраждав

У Святошинському районі Києва нетверезий водій за кермом автомобіля Audi влаштував аварію, протаранивши іншу автівку та дерево. Як з'ясувалося, порушник уже втретє за рік попався на п'яній їзді. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує «Главком».

Дорожньо-транспортна пригода сталася днями у Святошинському районі. Водій Audi не впорався з керуванням, в'їхав в автомобіль Ford, після чого його легковик відкинуло в дерево. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Ford, пошкоджений нетверезим водієм фото: патрульна поліція Києва

Чоловік, який здійснив аварію, вже притягався до відповідальності за нетверезу їзду та позбавлений судом права керування фото: патрульна поліція Києва

Під час спілкування з винуватцем аварії інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,79 проміле, що майже у дев'ять разів перевищує допустиму норму. Патрульні також встановили, що чоловік уже позбавлений судом права керування за аналогічні правопорушення.

Прилад Драгер зафіксував 1,79 проміле алкоголю в крові водія фото: патрульна поліція Києва

На керманича склали низку адмінматеріалів: за порушення ПДР, що спричинило ДТП, керування особою, яка позбавлена такого права та за повторне (втретє за рік) керування у стані сп'яніння.

На місце події інспектори викликали слідчих, які розпочали кримінальне провадження стосовно дій керманича за ст. 382 (Невиконання судового рішення) ККУ.

Нагадаємо, на Обухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинув 57-річний чоловік. Аварія сталася днями на автодорозі Київ-Знамʼянка, неподалік міста Кагарлик. За попередніми даними правоохоронців, 57-річний водій автомобіля Citroen C-Elysee під час руху виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з вантажівкою DAF.