Байден провів зустріч з лідерами Конгресу щодо підтримки України

Під час зустрічі президент США наголосив на важливості затвердження Конгресом фінансової допомоги

Президент Сполучених Штатів Джо Байден в середу, 17 січня, провів зустріч із представниками Конгресу, на якій обговорив із представниками Конгресу надання фінансової та військової підтримки України. Очільник Білого дому закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Байден провів зустріч із керівництвом Конгресу, а також головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, Збройних сил й асигнувань Палати представників та Сенату, комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників.

Під час зустрічі президент США наголосив на важливості затвердження Конгресом фінансової допомоги, що дозволить посилити Збройні сили України необхідними ресурсами, зокрема засобами протиповітряної оборони й артилерії, для захисту від брутального вторгнення Росії.

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«Байден також заявив, що подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, Альянсу НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес оперативно надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США», – йдеться у повідомленні.

Крім того, президент наголосив на важливості швидкого вирішення проблеми нелегальної міграції на кордоні США з Мексикою. Байден задоволений прогресом у двопартійних переговорах, що тривають в Сенаті, підтвердив свою відданість досягненню угоди щодо прикордонної політики та необхідності задіяння додаткових ресурсів для вирішення кризи на південному кордоні.

Глава Білого дому закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити свій законопроєкт про національну безпеку.

Як повідомлялося, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл припускає, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання щодо необхідності подальшої фінансової підтримки України в США може бути розглянуте тільки після вирішення кризи на кордоні з Мексикою.